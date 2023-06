Vanessa Miranville mise en examen pour des faits de harcèlement moral : les réactions de la maire et de l'opposition

C'est au terme d'une convocation au palais de Justice de Champ Fleuri ce lundi 12 juin 2023 que Vanessa Miranville, maire de La Possession, a été mise en examen pour des faits de harcèlement moral sur trois cadres de la commune. Une décision du juge d'instruction après sept années d'enquête, autour de faits qui remontent à 2014, lors de la première mandature de Vanessa Miranville.

Ce mardi, la maire de La Possession nie fermement ces accusations.

Vanessa Miranville s'exprimait ce mardi sur Réunion La 1ère :

On lui reproche notamment d'avoir mis au placard des cadres de l'ancienne mandature, à l'exemple de l'épouse de son opposant, Philippe Robert. Mais la maire de La Possession se défend de toute chasse aux sorcières, expliquant sa version des faits. "Ce sont de personnes qui avaient travaillé sous l'ancienne mandature et qui ne pouvaient pas rester sur les mêmes postes", plaide-t-elle.

Vanessa Miranville prend ainsi l'exemple de l'épouse de Philippe Robert, élu de l'opposition, qui était à l'époque directrice des relations publiques lors de la mandature de Roland Robert. "Elle ne pouvait pas continuer à être ma directrice des relations publiques. Comme elle était spécialisée en droit, on lui a demandé d'occuper un poste au service juridique de la ville", explique-t-elle, se défendant d'avoir uniquement voulu "permettre à chacun de travailler sur un poste qui corresponde à ses compétences, à son profil, au profit du service public et des Possessionnais".

Toutefois, "il a pu y avoir des manquements en termes administratifs, sur la façon dont la mobilité de ces personnes s'est faite", concédait-elle sur Réunion La 1ère ce mardi midi. "Mais il n'y a eu aucune volonté de ma part de causer du tort à ces personnes", achève la maire de La Possession.

Aujourd'hui, parmi les trois plaignants, deux ont quitté la collectivité il y a plusieurs années en demandant une rupture conventionnelle, et le troisième est toujours agent du CCAS de La Possession.

Pour Philippe Robert, élu de l'opposition dont l'épouse fait partie des plaignants dans ce dossier, c'est "une première étape importante, on attend la suite".

La réaction de Philippe Robert, élu de l'opposition, sur Réunion La 1ère :

Un autre membre de l'opposition, Vincent Rivière, représentant du mouvement citoyen "Demain Ensemble La Possession", rappelle quant à lui l'existence de la charte anti-corruption signée par Vanessa Miranville lors de sa première mandature.

"On ne peut pas utiliser une charte pour mettre en avant des valeurs d'éthique et de transparence et dès qu'on doit la respecter on se défausse. Il en va de la crédibilité de la classe politique dans son ensemble, et de la valeur de la parole de Vanessa Miranville".