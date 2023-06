Pour mieux répondre à ses clients, EDF se déplace dans les centres commerciaux et marchés forains de l'île.

Après la crise covid, mais aussi la forte hausse du prix de l'électricité en février, EDF Réunion se rapproche de ses clients. Le fournisseur d’énergie tient des stands dans les centres commerciaux et sur les marchés forains de l’île. L’occasion aussi de renseigner sur le chèque énergie.

"Je me suis arrêtée au stand pour savoir si j’avais le droit au chèque énergie, mais malheureusement je ne suis pas éligible, confie une cliente. C’est super qu’EDF s’installe là car on est loin et on n’a pas toujours le temps de s’y rendre".

Des stands dans les centres commerciaux

Quelques agents et des ordinateurs. Mercredi 7 juin, EDF Réunion a installé un stand dans l’allée centrale du centre commercial Grand Large, à Saint-Pierre. Le 17 mai dernier, c’était à Sainte-Marie, et le 12 juillet, ce sera à Saint-Benoît.

Après la crise sanitaire, et la forte hausse du prix de l’électricité en février, EDF a décidé de se rapprocher des Réunionnais. Le fournisseur d’énergie est présent dans les centres commerciaux, mais aussi les marchés forains, les CCAS et les maisons départementales.

Contrats, conseils, aides...

"Souscription de contrat, résiliation… Les clients nous demandent aussi beaucoup de conseils en économie d’énergie, des explications sur la facture, remarque Anne-Sophie Elisabeth, responsable du plateau clientèle de Sainte-Clotilde, présente sur le stand de Saint-Pierre. On en profite aussi pour promouvoir nos services digitaux, comme Equilibre qui permet aux clients de maitriser leur consommation".

Geneviève vient de s’arrêter sur le stand. "Mon chèque énergie est allé chez quelqu’un d’autre", explique-t-elle. En quelques minutes à peine, son problème est réglé.

80 à 85% des chèques énergie utilisé

Les clients peuvent poser toutes leurs questions et les équipes d’EDF en profitent aussi pour rappeler les aides en cours comme le chèque énergie. Ce dispositif est plutôt bien utilisé par les Réunionnais.

"Sur les 175 000 chèques énergie délivrés cette année, on a 80 à 85% de nos clients qui les ont utilisés, se satisfait Aurélien Lisalor, responsable du plateau clientèle de Saint-Pierre. On travaille aussi à aller récupérer les chèques non utilisés, avec des agents en emploi civique, qui contactent les clients qui n’ont pas utilisés leurs chèques. On se rend compte que certains ont déménagé ou n’ont plus de logement, donc ça explique la non utilisation".

Ces opérations des équipes EDF pour répondre à toutes les questions des usagers vont se poursuivre jusqu’à la fin de l’année.