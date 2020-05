Pré-rentrée : les professeurs découvrent les nouvelles modalités

Dans les 6 communes de l'île qui ont décidé d'ouvrir leurs portes aux élèves lundi, le personnel enseignant prépare une rentrée pour le moins particulière.

Des modalités très attendues

Sur les 58 enseignants que compte le collège Fanny Desjardins de Bras Panon, une quarantaine de professeurs principaux est présente pour découvrir le nouveau mode de fonctionnement des classes.Pas de transport scolaire (comme l'a annoncé la CIVIS), mais pas de restauration scolaire non plus ! Les élèves ne seront présents qu'une demi journée dans l'établissement.Dans les classes, ils ne seront pas plus de 15 et garderont leur place jusqu'à la fin de l'année scolaire. Elles vont donc été réarrangées pour promouvoir la distanciation physique et sociale. La rentrée se fera aussi par niveau, les 6ème feront leur rentrée en premier ce lundi 18 mai, puis les 5ème mardi, les 4ème mercredi et les 3ème vendredi.L'établissement accueillera en priorité les élèves en difficultés et/ou ceux sans connexion internet.Sur les 870 élèves du collège, 80 sont attendus lundi matin.