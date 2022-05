Pri Honoré pou Lekol : les classes lauréates du concours d’écriture en créole réunionnais

Le concours Fonnkèr lannkreol pou lekol, rebaptisé Pri Honoré pou Lekol, se tient ce mardi 31 mai, au MOCA à Saint-Denis. Ce concours d’écriture en créole récompense des élèves du CM1 à la 1ère. Découvrez les classes lauréates ici.

LP / HA •

Des élèves de toute La Réunion sont réunis au MOCA, à Saint-Denis, ce mardi 31 mai pour participer au concours Fonnkèr lannkreol pou lekol, rebaptisé Pri Honoré pou Lekol. Ce concours d’écriture en créole récompense des élèves du CM1 à la 1ère.

Fonnkézèr, comédiens et réalisateurs

Le patrimoine littéraire réunionnais reste peu connu des élèves de l’île. Ce concours d’écriture en créole réunionnais leur permet d’en apprendre davantage. Leur créativité est sollicitée. Les établissements ayant dans leur équipe des professeurs de créole ont participé au concours qui a aussi permis aux élèves de rencontrer des artistes.

Pour bon nombre d’entre eux, c’était une première rencontre avec des fonnkézèr, comédiens et réalisateurs qui sont intervenus aux côtés des enseignants. Initié par le CCEE, ce concours est co-organisé avec l’Académie de La Réunion, en partenariat avec la DAC-R – Direction des affaires culturelles de La Réunion.

Participation de 400 élèves

Pour cette 3ème édition, quasiment 400 élèves, répartis sur 19 classes, ont participé à ce concours d’écriture en créole. Depuis la première édition du Pri Honoré pou lékol, ce sont presque 1 000 élèves et 60 classes qui y ont participé.

En plus du travail effectué avec un fonnkézèr pour l’écriture des textes, les élèves ont rencontré un comédien pour travailler l’oralisation de leurs textes, et dans le même temps l’expression de leurs sentiments, l’idée étant, au-delà du déblocage de la parole, de leur donner la possibilité d’allier poésie et performance oratoire. Ils ont ensuite effectué un travail de réalisation et de mise en scène pour une autre approche des mots.

Pri Honoré pou Lekol : un concours d’écriture en créole réunionnais • ©Harry Amourani

La délibération du jury

Les classes lauréates ainsi que celles ayant eu une mention Koudkèr sont connues.

PRI LÉKOL :

1er prix École élémentaire : Gardyin nout zarlor Klas : CM1/ CM2 - École élémentaire Mario Hoarau Professeur – Larmontrèr - : Mme Claudia Imare Fonnkézèr : M. Gaël Velleyen

2ème prix École élémentaire : La Rényon dann kèr lékol Klas : CM2 - École élémentaire Joliot - Curie Professeur – Larmontrèr : Mme Émilie LAURET Fonnkézèr : M. Dominique JOSÉPHINE

3ème prix École élémentaire : Fonnkèr-kont pou vanz la Natir Klas : CM2 - École élémentaire Saint-François PK7 Professeur – Larmontrèr : M. Frédéric PECQUEUR Fonnkézèr : Mme Aurélie PATCHÉAPIN

PRI KOLĒJ :

1er prix Collège : Tizane Klas : 6ème – Collège Plateau Goyaves Professeur – Larmontrèr : Mme Jessica Rivière Fonnkézèr : M. Gaël VELLEYEN

2ème prix Collège : La Rényon mon bato Klas : 3èm – Collège Titan Professeur – Larmontrèr : M. Gabriel FONTAINE Fonnkézèr : M. Dominique JOSÉPHINE

3ème prix Collège : Out tras lé vizib Klas : 3èm - Collège Les Alizés Professeur – Larmontrèr : Mme Graziella BOUC Fonnkézèr : Mme Aurélie PATCHÉAPIN

PRI LISÉ :

1er prix Lycée : Lalkol pépé Klas 1èr – Lycée Amiral Bouvet Professeur – Larmontrèr : Mme Nadège Thomas Fonnkézèr : M. Jean-Yves Hoarau

2ème prix Lycée : Dann tan lontan Klas : 1èr Bac pro.- Lycée professionnel hôtelier de la Renaissance Larmontrèr : Mme Reine-Claude VIGNE Fonnkézèr : M. Dominique JOSÉPHINE

Pas de 3ème prix décerné.

Les distinctions

Des mentions koudkèr ont été également décernées selon le même principe :

KOUDKÈR LÉKOL

Koméraz zanimo Klas CM2 - École élémentaire Les Topazes

Zanbrokiltiralité Klas CM1 - École élémentaire Paul Éluard

Pri dési la kol la Vi : tréfonnkèr Klas CM2 - École élémentaire Les Lianes

Métrès Izabel Klas CM2 - École élémentaire Georges Fourcade

KOUDKÈR KOLĒJ

Larb voiyazèr... Klas 5èm - Collège Pointe des Châteaux.