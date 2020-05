Procès du policier récidiviste : verdict attendu aujourd'hui

C'est aujourd'hui qu'est attendu le verdict du procès en appel de l'ancien policier, Alain Payet. Condamné à la réclusion criminelle à perpétuité par les premiers jurés, il doit à nouveau s'expliquer sur le meurtre de sa compagne. Les faits remontent à février 2016.

Johanne Adamadorassy / Jean-Régis Ramsamy / GM •

L'accusé soutient la piste accidentelle

" La culpabilité de Mr Payet ne fait aucun doute "

Récidiviste, le policier risque la perpétuité • ©Réunion la 1ère

Alain Payet est de retour aux Assises pour le meutre de sa compagne, Jocelyne Bègue. Des faits qui se sont déroulés en février 2016, à son domicile du Port. La quinquagénaire est décédée après avoir été poignardée à deux reprises.Il y a deux ans, l'ancien policier est alors condamné en première instance à la réclusion criminelle à perpétuité alors qu’il se trouvait en récidive criminelle. En effet, il avait déjà été jugé par la Cour d’Assises en 1996 et condamné à 15 ans de prison pour viol sur ses belles-filles, alors mineures.En première instance, le sexagénaire s'était muré dans un profond silence. Cette fois-ci, l'homme consent à parler un peu plus. " Il ne voulait pas d'avocat. Il voulait le silence. Il ne voulait rien dire. Finalement, il a parlé et il a parlé plus que l'on aurait imaginé. On va essayer de faire quelques chose pour éviter qu'il reprenne perpétuité " précise Maître Nicolas Normand, avocat de la défense.Alain Payet s'exprime, tout en gardant sa même ligne de défense, celle d'un accident. Il soutient le fait que le 27 février 2016, sa compagne s'était jetée sur lui pour l'empêcher de mettre fin à ses jours. C'est à ce moment que le drame a eu lieu.Une version difficilement audible pour Maître Jean-Jacques Morel, avocat de la partie civile, " il dit que c'est un accident, elle s'est empalée sur le couteau. Sauf que vous avez deux orifices, il y a deux plaies qui sont mortelles. Donc, on peut s'empaler une fois sur un couteau. Mais, on ne peut pas revenir. Ajouté à ça, les plaies de défense sur les mains. Vous comprenez bien que la culpabilité de Mr Payet ne fait aucun doute ".Ce matin, la présidente de la Cour a procédé à l'examen de la personnalité de l'accusé.Les plaidoieries ont débuté en fin de matinée, s'en suivront les réquisitions dans l'après-midi et l'attente du verdict.