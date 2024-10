" Punaise pour une fois qu’on avait un super préfet ", les internautes réagissent au départ de Jérôme Filippini

Sa mission est officiellement terminée. Au terme de presque 26 mois dans l’île, Jérôme Filippini, le préfet de La Réunion, a tenu à manifester son attachement à l’île et aux Réunionnais.

C’est avec tristesse que je vais quitter l’île intense, que j’ai pris passion à servir. Une île attachante où j’ai apprécié les échanges avec ses habitants et ses acteurs et où j’ai eu à cœur de faire avancer de nombreux dossiers pour le développement de La Réunion. Une nouvelle étape passionnante s’ouvre devant moi et c’est avec honneur que je vais rejoindre une autre île, la Corse.