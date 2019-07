Qu’est-ce qu’un bon père ?

Valoriser la place du père

© Joël Pèlerin









La Caisse d'Allocations Familiales a commandé il y a deux ans, une enquête à l'Observatoire de la Parentalité afin de mieux cerner la place et le rôle des pères au sein des familles dans le département.La structure familiale à la Réunion est marquée par l'existence de nombreuses familles monoparentales, plus d'une famille sur 4. Les pères désertent leurs rôles et leurs maisons, abandonnent leurs petits qu'ils peinent souvent à reconnaitre." la place du père est problèmatique " reconnait Frédéric Turblin, Directeur de la CAF. Alors nous avons voulu savoir "c'est quoi être un bon père " . Les hommes interrogés ont répondu essentiellement "que c'est être présent , subvenir aux besoins de la famille, être à l'écoute ou encore donner de l'amour ". 74% des pères ont changé l'organisation de leur temps de travail pour leur enfant précise l'étude, 1 père sur 2 affirme que le regard positif de la mère est déterminant et affirme leur sentiment d'efficacité. Preuve que tout n'est pas perdu.La CAF veut également à travers cette campagne " donner confiance aux pères, les accompagner, et les légitimer dans leur quotidien auprès de leur enfant ".