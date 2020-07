Quand la culture s’invite chez les gramounes

De la danse pour échanger avec l’habitant, c’est le projet mené actuellement par la Compagnie de danse Morphose, en partenariat avec le Théâtre Luc Donat. Deux heures d’échange, entre deux artistes et une personne âgée.

Céline Latchimy avec Pierre Comorassamy •

Les gramounes, une source d’inspiration

La culture s'invite chez les gramounes

La compagnie Morphose

Sarah et Salomé sont danseuses. Ensemble, elles participent au projet "Et vous ?". Une idée originale pour faire entrer la culture chez l’habitant et enrichir la création à travers le vécu des personnes rencontrées par les artistes.L’expérience repose sur un échange simple. L’équipe artistique se rend chez douze personnes âgées du Tampon. Les danseuses recueillent leurs témoignages sur la thématique "L’âge est-il une révolution ?". En échange, les professionnels offrent une prestation à leurs hôtes.Les artistes ont rencontré et vécu un moment de partage avec Céline Smith, 74 ans, une habitante de la cité Araucaria au Tampon. Un véritable cadeau pour les danseuses et pour la gramoune. "Ça a été très riche en émotions, on ne s’y attendait pas. Elle nous a offert son intimité et elle nous a fait confiance très rapidement" confient les artistes. Une émotion partagée par Céline Smith, heureuse d’avoir eu de la visite. "C’est un moment inoubliable, ça me va droit au cœur".Les artistes s’inspirent de ces tranches de vie pour leur prochain spectacle. Les gramounes feront quant à eux, l’objet d’une exposition qui se tiendra à la médiathèque du Tampon en septembre ou octobre prochain.Créée par Soraya Thomas en 2011 à La Réunion, la compagnie Morphose place la danse contemporaine, l’univers sonore et le croisement de disciplines artistiques au centre de ses projets. Elle explore le lien entre l’espace intime et l’espace public dans un travail de création chorégraphique.