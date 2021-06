Quand fête des pères rime avec élections

Après les mamans le mois dernier, au tour des papas d’être à l’honneur en ce dimanche 20 juin. Une fête des pères qui coïncide cette année avec le 1er tour des élections régionales et départementales, comme lors des élections régionales de 2015.

Ce dimanche 20 juin 2021, c’est jour d'élections, mais c’est aussi la fête des pères. Les papas sont à l'honneur. Il y a ceux qui profitent de ce dimanche pour passer un agréable moment en famille, aux côtés de leurs compagnes et de leurs enfants. Et il y a ceux qui sont donc mobilisés sur ce double scrutin des Régionales et des Départementales.

Illustration avec les assesseurs qui ont pour mission de s'assurer de la régularité des opérations de vote. Nos journalistes Delphine Poudroux et Géraldine sont allées à la rencontre de ces pères de famille, ce matin, à Saint-Denis.

Aujourd'hui, c'est jour d'élections mais c'est aussi la fête des pères !

Des papas qui travaillent ce dimanche

"C’est intéressant pour moi d’être sur un bureau de vote aujourd’hui car ce sont deux élections qui engagent l’avenir à la fois pour mon garçon mais aussi pour mon papa, un futur sénior, on va dire !", explique Mathieu, citoyen engagé.

En plus de ceux qui sont mobilisés sur ces élections, il y a ces autres pères de famille qui travaillent, comme par exemple les employés de station-service ou encore les policiers et les agents de sécurité.

Il y a des papas qui travaillent en ce dimanche de la fête des pères

L'histoire de Franco, un "papa courage"

Pour les autres, c’est journée pique-nique ou repas en famille à la maison, dans la plus grande tradition créole. Hommage enfin aux "pères courage", à l’instar de Franco Lamb qui a dû élever seul ses trois enfants, Ysnelle, Franzi et Enzo, après le décès brutal de sa femme, Patricia, il y a de cela onze ans, alors qu’elle n’avait que 38 ans…

Âgé aujourd’hui de 48 ans, Franco Lamb profite de la présence de ses enfants qui sont tous majeurs aujourd’hui. Nos journalistes Céline Latchimy et Marie-Ange Frassati se sont penchées sur son histoire.