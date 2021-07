Quatre étudiants réunionnais admis à Sciences Po Paris

Garance Boulland, Eva Tayllamin, Elisa Robert et Paul Talpin intègreront Sciences Po Paris à la rentrée prochaine. Les quatre étudiants réunionnais qui ont bénéficié de la charte d'éducation prioritaire se sont vus remettre une bourse au cours d'une cérémonie à laquelle a participé Huguette Bello.

Ces étudiants réunionnais ont de quoi être fiers de leur parcours. Tout juste admis à Sciences Po Paris pour la rentrée prochaine, Garance Boulland, Eva Tayllamin, Elisa Robert et Paul Talpin étaient les invités d'honneur d'une cérémonie organisée par la section Réunion des Alumni de la prestigieuse école, ce mercredi 7 juillet.

4 Lauréats Sciences Po • ©Laurent Figon

Une bourse d'étude à la clé

C'est un rituel chaque année : les lauréats passés par le dispositif Charte d'éducation prioritaire (CEP) se voient attribuer une bourse d'étude des mains du président des Alumni, en l'occurence des mains de Guillaume Gonvindin.

Abdoullah Lala, le président d'honneur des Alumni de Sciences Po, était également présent, tout comme Amina Lala, la directrice générale du cabinet comptable Crowe. Huguette Bello qui vient d'accéder à la président du Conseil régional de La Réunion a, elle, aussi tenu à venir féliciter ces jeunes à l'avenir prometteur.

Diplomatie, droit, environnement

Originaire de Saint-André où elle a suivi une double spécialité Physique-Chimie et Mathématiques au lycée Sarda-Garriga, Eva Tayllamin intègre plus précisément le campus de Poitiers. Tout comme sa camarade Elisa Robert qui s'est, elle, spécialisée en Mathématiques et Sciences économiques et sociales, elle compter profiter de la pluridisciplinarité du programme de Sciences Po Paris pour trouver sa voie.

Paul Talpin, qui vient lui du lycée Georges-Brassens intègrera le campus de Paris et pense s'orienter vers la diplomatie ou le droit des affaires. Passionné de culture et de sport, il a évolué dans le milieu du ballon ovale à La Réunion.

Garance Boulland intègre pour sa part le campus anglophoe de Reims. Cette amateure de théâtre, spécialisée en Histoire-Géographie et en Mathématiques, souhaiterait décrocher un Master en Ecole des affaire internationales, et s'engager parallèlement en faveur de l'environnement. Nul doute qu'ils représenteront fièrement La Réunion !