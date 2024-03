Ramadan à La Réunion : quarante fidèles s’envolent pour un petit pèlerinage à la Mecque

Une quarantaine de pèlerins musulmans s'envolent pour l'Arabie Saoudite ce mercredi 6 mars. Ils transitent d'abord par l'île Maurice pour une arrivée prévue ce soir. Le Ramadan débute dans six jours, c'est pour cela qu'ils vont effectuer la Oumra en terre sainte, à la Mecque.

Ecoutez l'interview de Mohammad Bhagatte sur Réunion La 1ère :

Interview de Mohammad Bhagatte, Imam à Saint-Denis

Le Ramadan est la période la plus sacrée de l'islam. Le mois du Ramadan est marqué par le jeûne, la prière et la révélation du Coran. Pour Mohammad Bhagatte, Imam à Saint-Denis, l'objectif premier de ce voyage à la Mecque est de "développer sa spiritualité".

Le prophète de l’islam, dans son enseignement, recommande vivement que chacun apprenne à maîtriser les différentes dimensions de l’agressivité. Elles peuvent être physiques et verbales. Pour développer cette spiritualité, il y a le facteur temps, c’est le Ramadan. Il y a aussi le facteur lieu et ce sont les lieux saints. On a décidé d'aller à la Mecque pour ça. On profite des quelques jours de vacances pour aller se reconstruire spirituellement.