Recensement : 861 200 personnes résident à La Réunion

La population augmente à La Réunion. Dans le département, on compte 0,5% d’habitants en plus par an entre 2013 et 2019. Une hausse plus forte dans le Nord. Selon l’INSEE, les départs ont été plus nombreux que les arrivées dans l’île.

LH •

La Réunion comptait 861 200 habitants au 1er janvier 2019. D’après le dernier recensement, dont l’INSEE publie les chiffres, on apprend que la population réunionnaise augmente de 0,5% en moyenne par an depuis 2013, soit un peu plus rapidement qu’en métropole (+0,4%).

De 2013 à 2019, on compte ainsi 26 100 habitants de plus à La Réunion, soit 4 400 personnes par an en moyenne.

Plus de départs de l’île que d’arrivées

Cette croissance démographique est cependant moins forte qu’entre 2008 et 2013 dans le département, alors de 0,7%. Le vieillissement de la population en est un des facteurs, avec le nombre plus élevé de départs de l’île que d’arrivées, indique l’INSEE.

Ces départs concernent principalement des jeunes qui vont poursuivre leurs études en métropole. L’excédent des naissances sur les décès conduit à une hausse de la population de 9 200 habitants par an en moyenne entre 2013 et 2019 (+ 1,1 % par an).

Vive progression de la population dans le Nord

Entre 2013 et 2019, l’augmentation de la population est la plus forte dans le Nord et la plus faible dans l’Ouest. Ainsi, le nombre d’habitants est en hausse de 1,2% sur le territoire de la CINOR, de 0,6% sur celui de la CASUD, de 0,5% pour la CIVIS, de 0,3% pour la CIREST et de 0,1% pour le TCO.

Dans le Nord, la population augmente notamment grâce aux nombreuses personnes s’y installant pour étudier ou travailler dans l’agglomération dionysienne. Saint-Denis contribue le plus à la hausse de la population de la microrégion.

Les déménagements vers d’autres microrégions, ou en dehors de l’île, sont plus nombreux que les emménagements dans l’Ouest.

Plus forte croissance à la Plaine-des-Palmistes

Cinq communes enregistrent une forte croissance : la Plaine-des-Palmistes avec +2,4%, Sainte-Suzanne et Saint-Denis avec +1,3, Petite-Île avec +1,1% et l’Entre-Deux avec +1%.

La baisse de population est en revanche sensible dans trois communes : Le Port avec -1,4%, Sainte-Rose avec -1,1% et Les Trois-Bassins avec -0,6%.