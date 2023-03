Réforme des retraites, pouvoir d'achat, violences intrafamiliales : retour sur l'entretien avec Karine Lebon, invitée de "Dimanche Politique"

Ce dimanche 26 mars, Karine Lebon, députée PLR / NUPES, était l'invitée de "Dimanche Politique" sur Réunion la 1ère. Retour sur les temps forts de cet entretien.

Gaël Le Dantec •

Après trois mois de luttes au Parlement et dans la rue contre un projet de réforme des retraites que le gouvernement a finalement réussi à faire adopter via une nouvelle utilisation du 49.3, la France traverse une crise politique et sociale. C’est au menu du Dimanche Politique de ce 26 mars dont la députée PLR (pour La Réunion) / NUPES, Karine Lebon était l’invitée.

Dimanche politique du dimanche 26 mars Karine Lebon

Réforme des retraites, qu'en dira le Conseil constitutionnel ?

A propos de la réforme des retraites, Karine Lebon attend la décision du Conseil Constitutionnel. " On a l’impression que le Conseil constitutionnel se rend compte que c’est un fait politique majeur. Est-ce que le gouvernement a respecté, ou pas, la Constitution en utilisant ce véhicule législatif pour la réforme des retraites ? "

La procédure de référendum d’initiative partagée (RIP) est également entre les mains du Conseil Constitutionnel. " Il faudra le soutien de la population parce qu’il faudra plus de 4 millions de signatures " si le Conseil constitutionnel approuve le processus, prévient la députée.

Faut-il une dissolution ?

Je ne souhaite pas particulièrement une dissolution mais je n’en ai pas peur non plus. J’ai voté cette motion de censure parce que je suis prête à remettre mon mandat en jeu. Karine Lebon, députée PLR / NUPES

Elle ajoute : " Si demain il y a des élections, la population française peut se prononcer pour une majorité alternative qui sera, soit plusieurs composantes de la gauche, la NUPES, soit une majorité de droite ou d’extrême droite, ce que je ne souhaite pas, mais la population a le dernier mot. "

La mobilisation dans la rue

" Le gouvernement aurait été surpris par les chiffres de la mobilisation en hausse cette semaine, parce qu’il s’était dit que le discours d’Emmanuel Macron aurait calmé tout le monde, or ça n’a pas calmé tout le monde…ça a plutôt décidé certains à manifester », déclare la députée de La Réunion.

A propos des violences survenues lors des manifestations de ces derniers jours, Karine Lebon explique : " le désespoir est mobilisateur et le désespoir est dangereux. Ne pas écouter la population, la jeunesse, qui se dit qu’elle n’a pas d’autres moyens de se faire entendre, c’est regrettable parce qu’en plus de la crise politique, on ajoute une crise sociale. Il faut apaiser. Il y a eu aussi des violences policières, c’est absolument regrettable de voir que le pays se fracture comme cela. Emmanuel Macron a en sa possession ce qui mettrait fin à tout cela, c’est simplement le retrait de la réforme. "

Pouvoir d’achat

Cette semaine en commission à l’Assemblée nationale doit être présentée une proposition de loi des écologistes visant à favoriser l’accès des Français à une alimentation saine.

Karine Lebon explique soutenir cette proposition qui se traduirait par un chèque alimentaire de 50 euros mensuel pour les familles les plus précaires. Elle propose un amendement pour que cette aide soit indexée sur la vie chère outre-mer, amendement qui devrait être soutenu par la rapporteuse de la proposition de loi.

Violences intrafamiliales

Egalement co-secrétaire générale de l’association UFR (Unions des Femmes de La Réunion), Karine Lebon est engagée sur le front de la lutte contre les violences sexiste et les violences intrafamiliales. Elle présentera ce mercredi un rapport sur la violence envers les enfants outre-mer.