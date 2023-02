Réforme des retraites : retour sur la deuxième journée de (forte) mobilisation

Partager :

Entre 7000 et 10 000 personnes ont manifesté hier, mardi 31 janvier à la Réunion pour dire non à la réforme des retraites. Une mobilisation en hausse. Les syndicats appellent à deux nouvelles journées d’action, les 7 et 11 février.

7.300 manifestants à Saint Pierre et à Saint Denis selon la préfecture, jusqu’à 10.000 personnes mobilisées selon les syndicats. La deuxième journée de grève contre la réforme des retraites à la Réunion marque une montée en puissance. A l’appel d’une intersyndicale, les deux cortèges ont rassemblé beaucoup de mécontents : des professeurs, des soignants, des retraités et des jeunes. Manifestation contre la réforme des retraites • ©Laurent Figon Une mobilisation plus importante Les syndicats ont su mobiliser les troupes pour dire non au recul de l'âge de départ à 64 ans. La première action, réalisée le 19 janvier en période de vacances scolaires dans le département, avait réuni entre 4000 et 5000 manifestants. Mardi la barre a donc été placée quasiment deux fois plus haute, à la plus grande satisfaction de Joël Dalleau, secrétaire générale de la CFDT Réunion , pour qui « la population française commence à comprendre que cette réforme est injuste et brutale ».



D’autres organisations syndicales, généralement plus discrètes, ont aussi rejoint le défilé hier, notamment la CFTC Réunion-Mayotte. Des gens m’ont dit, moi, je ne suis pas d’un syndicat, mais je suis là. Ça prouve bien que la cause touche tout le monde ! Ingrid Oussourd. vice-présidente de la CFTC Réunion-Mayotte Manifestation contre la réforme des retraites • ©Laurent Figon Deux nouvelles journées d’actions sont programmées par les syndicats, le mardi 07 et le samedi 11 février.

