Réforme des retraites : pas de défilé à La Réunion mais plusieurs rassemblements

Ils n’ont pas défilé, mais les opposants à la réforme des retraites ont tout de même tenu à marquer le coup ce jeudi 9 janvier. A Saint-Benoît et Saint-Pierre des rassemblements ont été organisés. Dans l’Ouest, les dockers du Port Est sont en grève.

Pas de défilé unitaire ce jeudi 9 janvier dans les rues du chef-lieu ou de la "capitale" sudiste. Difficile de rassembler en cette période de vacances scolaires à La Réunion, les syndicats l’ont bien compris. L’intersyndicale n’a donc, cette fois, pas organisé de grand défilé à Saint-Denis ou à Saint-Pierre.Pas de défilé ne veut cependant pas dire pas de mobilisation. Plusieurs rassemblements se tiennent tout de même en différents endroits de l’île. Dans l’Est, dans l’Ouest ou dans le Sud, les opposants à la réforme des retraites sont ainsi mobilisés pour relayer l’appel national à une nouvelle journée interprofessionnelle de grève et à la manifestation.

L'intersyndicale n'a pas organisé de défilé

Sous-préfecture de Saint-Benoît

Les dockers du Port Est mobilisés

Rassemblement à Saint-Pierre

Elle l'avait annoncé, en cette période de vacances scolaires, rassembler massivement les opposants à la réforme des retraites est chose difficile. Pas de défilé donc à Saint-Denis ou à Saint-Pierre ce jeudi 9 janvier, mais plutôt des rassemblements dans le Sud ou encore dans l'Est.L'intersyndicale interprofessionnelle a tenu à rappeler ce matin son soutien aux différentes actions menées à travers l'île. Des actions qui peuvent prendre différentes formes, comme le blocage du Port Est par les dockers ou encore la grève aux Finances Publiques ou au service des Douanes.Pour soutenir financièrement les grèves reconductibles de métropole, de la SNCF, de la RATP ou des raffineries notamment, l'intersyndicale de La Réunion lance une caisse de grève sur les réseaux sociaux. Les cheminots de la SNCF ou encore les agents de la RATP sont mobilisés depuis 36 jours maintenant.Dans l’Est, un rassemblement de militants de l’intersyndicale et de quelques Gilets Jaunes se fait devant la sous-préfecture de Saint-Benoît jusqu'à 14h.Distribution de tracts et information sont au programme pour sensibiliser la population quant aux grands enjeux de cette réforma des retraites voulue par le gouvernement.​​​​​​​Reportage de Delphine Poudroux et Alexandra Pech.​​​​​​​Les dockers de La réunion sont aussi de la partie ce jeudi 9 janvier. Mobilisés contre la réforme des retraites, ils ont décidé de se rassembler devant le Port Est, acteur majeur de l’économie réunionnaise.Aucune entrée ni sortie de marchandises du Grand Port Maritime ne devrait ainsi être possible durant 24 heures, a annoncé Danio Ricquebourg, le secrétaire général de la CGTR Port et Docks.Rendez-vous fixé à 10h devant la mairie de Saint-Pierre pour les Sudistes. Des représentants de plusieurs syndicats sont présents. Près de 300 personnes ont fait le déplacement.