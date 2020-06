Rentrée dans la fraîcheur à Petite France

Neuf communes supplémentaires se mettent au pas aujourd'hui et rouvrent leurs écoles, dont Saint Paul.

Adjaya Hoarau •

Une rentrée emmitouflée

Après près de 3 mois d'écoles à la maison, les écoliers retrouvent leur cours de récréation et leur salle de classe. Mais certains sont surtout ravi de pouvoir rejouer avec leurs camarades.La Petite France, le petit paradis des hauts de Saint Paul niché à 1 300 mètres d'altitude, est aussi une des régions les plus fraiches de l'île. Ce matin, les élèves ont été accueillis par 7 petits degrés. Alors les écoliers sont arrivés équipés ce matin. Bonnets, pulls, gants, écharpes et sac à dos évidemment. Les plus petits ont même une petite couverture en laine pour l'heure de la sieste.(Re)voir le reportage d'Hermina Lasson :Une seule commune tient tête à la reprise des cours : Saint Philippe.