Rentrée scolaire 2020 : fournitures, majoration de l'allocation, protocole sanitaire dans les classes

Qui dit "rentrée", dit aussi achats des effets scolaires. Les parents sont prévoyants en temps normal et encore plus depuis la crise sanitaire. Ce mardi 4 août, l'allocation de rentrée scolaire sera versée, alors certains préfèrent éviter le rush dans les rayons des papeteries.

Harini Mardaye •

L'achat des fournitures scolaires, une tâche que les parents effectuent minutieusement. A J-15 de la rentrée scolaire, les parents prennent le chemin des magasins, direction rayons papeteries.

Dépôt de liste : gain de temps et précaution

Stylos, cahiers, cartables, trousses : pour être sûr de ne rien oublier certains parents déposent, comme à chaque fois, la liste d'effet scolaire auprès des magasins pour leur éviter de passer des heures dans les rayons.



Les parents doivent, cependant, donner des directives aux magasins comme : leur budget, le nombre d'enfants, s'ils sont droitiers ou gauchers, fille ou garçon pour être sûr de ne rien oublier.

Ce dépôt de liste enlève une épine du pied de certains parents. Dans un contexte de crise sanitaire de coronavirus, il évite la cohue traditionnelle des achats de rentrée.



(Re) voir le reportage de Michelle Bertil et de Daniel Fontaine :

©reunion



ARS, une majoration de 100 euros

Une mesure de solidarité pour nos enfants, afin qu'ils puissent reprendre l'école avec tout ce qu'il leur faut dans la trousse et dans le cartable pour bien apprendre Olivier Véran, Ministre de la Santé et des Solidarités



L'allocation de rentrée scolaire pour qui ?

Pour les enfants de 6 à 10 ans, l'allocation sera à hauteur de 369,95 euros

Pour les 11 à 14 ans, 390,35 euros

Et pour les enfants entre 15 à 18 ans, à 403,88 euros

Jour J, comment allier protocole sanitaire et rentrée des classes ?

L'allocation de rentrée scolaire sera versée dès ce mardi 4 août, à La Réunion et à Mayotte. Cette majoration est dû aux conséquences sociales de la crise sanitaire du Covid 19.A La Réunion, cette dotation exceptionnelle est très attendue, même si elle n'est pas suffisante selon certains parents, en fonction des besoins des enfants, mais aussi du prix des fournitures et autres.Si cette allocation est prévue pour le 4 août, certaines familles perceveront l'allocation dans les prochains jours.Cette enveloppe est attribuée aux familles dont les revenus sont les plus modestes et en fonction de l'âge des enfants :La rentrée des classes des marmailles réunionnais est normalement prévue, pour le 17 août. Les enseignants, eux, devront retourner en classe le 14 août.Le 17 août est une date avancée par le président du SNALC Réunion, Guillaume Lefèvre. Pour lui cette date est maintenue sous condition que la crise du Covid 19 n'évolue pas.Le protocole prévu dans les classes est le même qu'après le confinement : gestes barrières, port du masque obligatoire, distanciation sociale. Guillaume Lefèvre rappelle que "les masques chirurgicaux sont plus efficaces, mais qu'ils doivent être changés 2 à 3 fois dans la journée". Le problème du budget est posé. Qui payera la note pour ces masques.Pour Joël de Palmas, secrétaire général adjoint de la CGRT éduc'action, le corps enseignant est toujours "dans le flou le plus total". Le ministère de l'Education Nationale avait annoncé, des cours en classe mais aussi en distanciel, comme pendant le confinement. Pour Jérôme Motet, vice-président du SNALC Réunion, tous les élèves ne disposent pas des outils adéquats à "l'éducation numérique".De nombreuses questions sont encore en suspens. La nouvelle rectrice, Chantal Manès-Bonnisseau arrive le mardi 4 août et devrait d'ici peu répondre à toutes les interrogations du corps enseignants et confirmer la date de la prochaine rentrée.