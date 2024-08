Rentrée scolaire 2024 à La Réunion : la lutte contre les poux continue

Avec la rentrée scolaire, c'est le retour des enfants à l'école, mais aussi le retour des poux. Les marmailles retrouvent leurs camarades. Les parents craignent, quant à eux, les infestations de poux. Pour s'en débarrasser, le traitement par déshydratation, qui tue les parasites par le biais de la chaleur, est proposé dans certaines structures.

Annaëlle Dorressamy / Suzette Emma •

Ce lundi 19 août, c'est la rentrée scolaire pour les 217 350 élèves de l'académie de La Réunion.

Cette rentrée scolaire 2024 est faite de nouveautés, mais les désagréments commencent pour certains parents qui sont déjà à la recherche de solutions pour se débarrasser des infestations de poux, aussi appelées "pédiculoses".

Bien souvent, les produits pharmaceutiques achetés sont onéreux et ils ne suffisent pas pour éliminer les colonies entières de parasites. Les infestations reviennent encore et encore. Pour lutter plus efficacement, des professionnels proposent leurs services.

La chaleur pour lutter contre les poux

Des méthodes alternatives permettent de traiter les poux, notamment dans des structures spécialisées anti-poux. Plusieurs se sont installées aux quatre coins de l'île, à Saint-Pierre, à Saint-Denis ou encore à Saint-Leu.

Aux Colimaçons, Frédérique Schuler, traite efficacement les cuirs chevelus attaqués par ces parasites. Elle utilise la technique de la déshydratation car les poux sont "très sensibles à la chaleur", affirme-t-elle.

Un dispositif médical soufflant de l'air chaud

Le procédé est simple, explique Frédérique Schuler, qui utilise principalement un dispositif médical de classe 1.

"Ce dispositif va venir souffler de l'air chaud à une température environ de 62 degrés, à débit calibré, pour ne pas brûler la peau", souligne l'experte anti-poux.

Les poux, les nymphes - bébés poux - et notamment les lentes, qui sont les œufs de ces parasites, sont alors éliminés. Selon Frédérique Schuler, la technique de la déshydratation permet de tuer 99% des lentes.

Une mousse pour éliminer les poux

Pour le 1% restant, la professionnelle opte pour l'utilisation de produits bio et naturels anti-poux, et notamment d'une mousse spéciale. Elle l'applique sur les cuirs chevelus des marmailles, mèche par mèche, pour décoller les lentes restantes.

"La mousse va permettre de décoller en profondeur les lentes, puisque le pouvoir d'adhérence des lentes aux cheveux est vraiment très fort", affirme l'experte.

Après l'application de la mousse, un peignage en profondeur et une dernière lotion à base de produits naturels étouffent les derniers poux résistants.

Un budget pour les parents

Le traitement est radical. “En une séance, l’infestation est réglée”, assure Frédérique Schuler. D'une durée de deux heures environ, le prix de la séance varie de 59 à 99 euros, selon la longueur des cheveux des marmailles.

Une fois le traitement terminé, l'experte donne des conseils aux enfants et notamment aux parents. Elle recommande de laver les oreillers, coussins, draps et vêtements à 60°C, afin d'exterminer radicalement les parasites qui seraient encore en vie.