Rentrée scolaire à La Réunion : le transport des élèves perturbé dans le Nord suite au cyclone Belal

Le transport des élèves perturbé, ce lundi 22 janvier, dans certains quartiers des hauts du Nord de La Réunion. La rentrée scolaire a eu lieu pour les élèves, excepté dans quatre communes où un à plusieurs établissements scolaires restent fermés suite au cyclone Belal.

LP •

Une semaine après le passage du cyclone Belal, la rentrée scolaire a bien eu lieu à La Réunion, ce lundi 22 janvier.

Pas de transport dans des secteurs des Hauts

Le transport des élèves reste toutefois perturbé dans le Nord de l’île, prévient la Cinor. Dans certains secteurs, les bus ne peuvent toujours pas circuler après le passage du cyclone Belal.

A Saint-Denis, dans le quartier de Saint-François, le secteur de la Convalescence n'est pas desservi. Pas de transport scolaire non plus au Brûlé. Pas de desserte à la Montagne, à Saint-Bernard, entre la Croix Jubilé et la Léproserie. Le point de démarrage des services de transport scolaire sera situé à l’arrêt Grande Chaloupe.

Des quartiers de Sainte-Marie pas desservis

A Sainte-Marie, dans le secteur de l’espérance les Hauts, pas de transport scolaire entre chemin Bras Sec et le terminus de l’Espérance.

Pas de desserte non plus du Chemin Lagrange, mais les élèves ont la possibilité de rejoindre l’arrêt Vierge Blanche à la Ressource ou l’arrêt Cannelle à Piton Cailloux.

La rentrée partout, sauf dans quelques établissements

Ce matin, plus de 218 000 écoliers, collégiens et lycéens ont repris le chemin des classes, excepté dans quelques établissements.

Cliquez ici pour retrouver la liste des écoles qui restent fermées ce lundi.

Elles se situent pour la plupart dans des communes qui n’ont toujours pas d'eau et/ou d'électricité. Des établissements ont aussi subi des dégâts et attendent la réalisation de travaux pour accueillir à nouveau les élèves en toute sécurité.