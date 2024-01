Rentrée scolaire : la liste des établissements impactés par le cyclone Belal qui ne peuvent pas ouvrir lundi

Dans quatre communes de La Réunion, un ou plusieurs établissements scolaires resteront fermés car subissant encore les conséquences du cyclone Belal. Ailleurs, la rentrée devrait avoir lieu normalement.

JCTS •

Le préfet Jérôme Filippini l'avait annoncé dès la levée de l'alerte rouge : oui, la rentrée scolaire de ce lundi 22 janvier 2024 aurait bien lieu dans l'académie de La Réunion. C'est donc reparti pour les plus de 218 000 écoliers, collégiens et lycéens réunionnais, à quelques exceptions près une semaine après le passage du cyclone Belal.

Dans les secteurs de certaines communes, toujours pas d'eau et/ou d'électricité. D'autres établissements eux, ont subi des dégâts plus importants que d'autres et nécessitent encore des travaux avant de pouvoir accueillir à nouveau les élèves en toute sécurité.

Le point ci-dessous, d'après les informations qui nous ont été remontées par les communes.

Les villes où certaines écoles resteront fermées

A Saint-Joseph

Les écoles ci-après, qui ne réunissent pas les conditions sanitaires nécessaires à un accueil des élèves en toute sécurité, sont susceptibles d'être fermées ce lundi 22 janvier 2024 :

- Matouta,

- Crête 1er village,

- Crête 2ème village ,

- Lenepveu,

- Plaine des Grègues (élémentaire et maternelle)

- et la classe Passerelle de Mme Carlo.

Toutes les autres écoles de la commune seront ouvertes aux horaires habituels.

A Saint-Benoît

Suite au passage du cyclone Belal, la municipalité de Saint-Benoît informe les parents que la rentrée sera perturbée dans les écoles suivantes :

• École maternelle Les Orangers :

Faute d’électricité, l’école ne pourra pas accueillir les élèves ce lundi 22 janvier.

Les parents seront tenus informés de la reprise dans les meilleurs délais.

• École élémentaire Denise Salaï :

L’accueil des élèves se pourra se faire à partir de 11h30, ce lundi.

• École maternelle André Hoareau :

La rentrée est décalée au mardi 23 janvier aux horaires habituels.

Toutes les autres écoles de la commune pourront accueillir les élèves ce lundi aux horaires habituels.

A Saint-Philippe

En raison de la problématique d'alimentation en eau sur le quartier du Tremblet, la rentrée des élèves à l'école Maurice et Katia Krafft n'aura pas lieu ce lundi 22 janvier et est reportée à une date ultérieure.

A Saint-Pierre

Le passage du cyclone Belal a entraîné un retard des travaux d'électricité, de réparation de toitures et des sanitaires, à l'école Pierre Lagourgue.

La rentrée scolaire de ce lundi 22 janvier sera reportée au jeudi 25 janvier.

Les communes où toutes les écoles ouvriront

A noter qu'au-delà des villes citées ci-dessous, la rentrée scolaire devrait avoir lieu normalement dans toutes les communes qui n'ont pas communiqué d'informations contraires.

A Saint-Paul

Les 12 860 élèves de Saint-Paul seront accueillis dans les 66 écoles du territoire ce lundi 22 janvier 2024 aux horaires habituels. La restauration scolaire sera également assurée dans l’ensemble des

restaurants scolaires.

A Saint-Denis

La mobilisation de 1000 agents dédiés jusqu'à dimanche soir permettra une reprise des cours dans les 75 écoles dionysiennes lundi. 23 établissements nécessitaient des "interventions conséquentes" selon la mairie. La maternelle de Saint-François restera la seule école encore privée d’électricité.

La restauration sera également assurée dans toutes les écoles mais avec des "repas simples, mais équilibrés" car la ville doit "adapter sa production" aux conséquences de Belal sur ses infrastructures. Des bouteilles d'eau sont prévues pour le repas du midi au cas où la qualité de l'eau du robinet ne serait pas de retour à la normale.

A Saint-André

Les 28 écoles publiques et 2 écoles privées de la commune seront opérationnelles ce lundi 22 janvier pour la rentrée scolaire. Les plus de 9000 élèves pourront faire leur rentrée ce lundi accompagnés des équipes éducatives et du personnel communal.

A l'Etang-Salé

Les écoles de la ville sont prêtes à accueillir les enfants ce lundi 22 janvier dans les meilleures conditions. Elles seront également desservies en eau et électricité.

A La Possession

Les établissements scolaires seront ouverts et accueilleront l'ensemble des élèves pour la rentrée des classes, aux horaires habituels. Les écoles auront toutes accès à l'eau potable.

La CASUD anticipe d'éventuelles perturbations dans les transports scolaires

La CASUD informe de la reprise à la normale de ses lignes de transports scolaires pour la rentrée de ce lundi 22 janvier 2024.Cependant il est possible que pour certaines lignes et compte-tenu de l'état des routes et chemins (cassés, présence de ligne électriques,...) que les transports soient perturbés.