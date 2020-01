Rentrée scolaire apaisée pour les primaires, mais compliquée dans les lycées

Près de 218 000 élèves réunionnais ont repris le chemin de l’école ce lundi 27 janvier, après 5 semaines de vacances. Seuls les enfants de Saint-Louis devront attendre demain pour retourner en classe.

La grogne dans les lycées

Réforme du bac : polémique sur les épreuves de contrôle continu

" Il n’y a pas matière à avoir de l’anxiété puisque d’un côté comme de l’autre. Les professeurs ont la maîtrise des épreuves par le fait qu’ils vont accompagner et mieux travailler avec les élèves qui seront en difficulté. Les élèves n’ont pas à être anxieux non plus puisque ce n’est qu’une épreuve de contrôle continu et ce sont des élèves qui ont choisi leurs épreuves, ils travaillent donc mieux ", selon Vêlayoudom Marimoutou.

Parmi les plus de 200 000 élèves à faire leur rentrée scolaire ce lundi 27 janvier, certains ont changé d’établissement en changeant d’année. C’est le cas des marmailles de. Ils ont ainsi fait leur rentrée dans une toute nouvelle école.Ils ont donc quitté leur vieille école du front de mer et ont découvert un établissement flambant neuf. Les enseignants et les élèves apprécient leur nouveau cadre.Après 4 années d’études et de travaux, c’est un établissement moderne qui est sorti de terre sur un terrain de près de 8 000 m². A terme, il accueillera. Ces deux écoles pourront accueillir 600 élèves.Reportage de Thierry Chapuis.à demain, mardi 28 janvier. Après le passage de laà proximité de l’île, il a fallu une journée pour remettre en ordre les salles de classe.Les élèves de l’ont eu droit à lapour cette rentrée de janvier.Vêlayoudom Marimoutou s’est ensuite rendu aupour rassurer élèves et professeurs sur les modalités du contrôle continu.En métropole, depuis le lundi 20 janvier, les professeurs sont mobilisés.. Il s’agit pour eux de protester contre les " défaillances " du nouveau baccalauréat. Cette année, seuls les élèves de première y sont soumis.A La Réunion, la réforme fait aussi polémique. Si la rentrée se déroule sans embuche, certains syndicats, comme le Snes-FSU, appellent à la grève.. Il devrait courir jusqu’à la fin des épreuves en mars.Les épreuves se feront en 3 sessions.r. Manque d’organisation, déroulement compliqué des épreuves, pas d’uniformité des sujets au niveau national, professeurs et élèves sont inquiets.Reportage de Patrick Ramoudou.Pour le recteur de l’académie de La Réunion, Vêlayoudom Marimoutou, le contrôle continu va permettre un meilleur accompagnement des élèves. Il sera ainsi possible de mesurer leur progression et ainsi revenir sur les manques chez certains.