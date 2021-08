Rentrée scolaire : des manifestants devant le rectorat pour dénoncer les mesures sanitaire

A quelques jours de la rentrée scolaires, des parents et des enseignants manifestent, ce jeudi 12 août, devant le rectorat à Saint-Denis. Ils s'opposent aux campagnes de vaccination dans les collèges et lycées, et aux mesures sanitaires.

LP •

Des parents d’élèves et des enseignants se sont rassemblés devant le rectorat à Saint-Denis, ce jeudi 12 août. Ils dénoncent le protocole sanitaire qui sera en vigueur dans les établissements scolaires pour la rentrée de lundi prochain. Non aux masques, et aux campagnes de vaccination Ils disent non au port du masque obligatoire pour les élèves et les enseignants, ainsi qu’aux campagnes de vaccination dans les collèges et lycées. Regardez le témoignage de cette enseignante : Interview d’une enseignante manifestant devant le rectorat Cette manifestation est organisée à l’appel du Collectif Parents 974 Mobilisation. Il assure être reçu par la rectrice, Chantal Manès-Bonnisseau, ce jeudi. Sur les modalités de la rentrée scolaire, la rectrice s’exprimera à 17 heures, aux côtés du préfet de La Réunion, Jacques Billant, lors de la conférence de presse sur la situation sanitaire dans l’île.

