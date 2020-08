Rentrée scolaire masquée pour près de 200 000 élèves réunionnais

Dans les transports scolaires, aux abords des écoles et parfois même dans les salles de classe, le masque est l’incontournable de cette rentrée. Une rentrée très particulière et qui ne fait pas l’unanimité, certaines écoles restant fermées.

LH •

Rassurer les parents et les enfants

©Willy Thévenin

25 écoles restent fermées

À lire aussi Saint-Denis : la rentrée reportée dans dix nouvelles écoles

Retour en classe pour près de 200 000 élèves réunionnais. Perturbée mais pas reportée, la rentrée scolaire, dans son ensemble, a débuté ce lundi 17 août. Enfants, parents, professeurs et équipes pédagogiques étaient prêts.Une rentrée non sans appréhension tant le contexte sanitaire inquiète. Ces derniers jours, le nombre de cas confirmés de coronavirus a flambé, des clusters ont été identifiés et les enfants n’ont pas été épargnés. Sur le premier foyer de contamination identifié le 11 août dernier, 14 enfants de moins de 18 ans figurent parmi les 47 cas déjà recensés Ce lundi matin, la rectrice de La Réunion assistait à la rentrée à l’école Bac Rouge sur la route du Maïdo, en présence de la maire de Saint-Paul, Huguette Bello. Une nouvelle occasion de rappeler aux parents et de rassurer le plus grand nombre quant à la mise en place de mesures de sécurité sanitaire.Un protocole cependant assoupli et un contexte sanitaire qui inquiètent les parents d’élèves. Certaines associations s’interrogent sur l’efficacité des mesures prises, et vont jusqu’à demander le report de la rentrée scolaire au 31 août, comme l’Union nationale des associations autonomes de parents d'élèves.Le masque est de vigueur pour les enfants de plus de 11 ans dans les transports scolaires. Dans les établissements, il ne l'est que pour les collégiens et les lycéens lorsque la distance physique ne peut être respectée. Enfin, les parents accompagnants leurs enfants doivent égaleemnt porter le masque aux bords des écoles et autres établissements.Pour les élèves de 25 écoles de Saint-Denis et Saint-André, c’est à distance que les élèves feront leur rentrée scolaire. Elle est en effet reportée d’une semaine, soit au lundi 24 août. Les écoles restent donc fermées aux élèves, et c’est par la continuité pédagogique que leur année va commencer.A Saint-Denis, 24 écoles des quartiers de Sainte-Clotilde et du Bas-de-la-Rivière n'accueillent donc pas les élèves ce lundi matin. A Saint-André, l'école privée Notre-Dame-de-le-Salette est également fermée , un cas de covid a été confirmé parmi le personnel.