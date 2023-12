Reprise du Covid à La Réunion : le port du masque recommandé au CHU et le GHER

Les cas de Covid-19 repartent à la hausse. C’est dans ce contexte que la Direction du CHU et du GHER recommande à toutes les personnes de porter un masque chirurgical dès l’entrée dans l’un de ses établissements de soins.

Annaëlle Dorressamy •

Face à la reprise de la circulation du Covid-19 à La Réunion, le CHU (centre hospitalier universitaire) et le GHER (Groupe Hospitalier Est Réunion) appellent à la prudence.

Le port du masque est recommandé dans l’un de ses établissements de soins, précise la Direction dans un communiqué publié ce mercredi 27 décembre 2023.

Une préconisation qui concerne tout le monde

"Cette préconisation concerne aussi bien le grand public (patients et visiteurs) que les fournisseurs, associations, partenaires et les personnels de santé, conformément à l’avis de la Société française d’hygiène hospitalière du 14 novembre 2023", informe la Direction des établissements de soins.



"Le port du masque est un élément essentiel pour limiter les contaminations et la propagation du Covid-19", rappellent le CHU et le GHER.

Les cas de Covid repartent à la hausse à La Réunion

Pour rappel, selon Santé Publique France Réunion, “la circulation virale du Covid-19 est en hausse sur le territoire”. Du 11 au 17 décembre 2023, le taux de positivité pour la Covid-19 est passé de 9% à 40% en huit semaines. Cette augmentation concerne notamment toutes les classes d’âge, mais reste constante chez les plus de 75 ans.

Par ailleurs, en cette fin d’année, plus particulièrement du 11 au 17 décembre, des chiffres records ont été enregistrés sur l’année 2023 pour le passage aux urgences et pour les hospitalisations pour motif de Covid-19.