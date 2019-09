Retour sur la visite du pape François dans l’océan Indien en dix photos

"Paix" et "équité" au Mozambique

© Tiziana FABI / AFP Le pape François célèbre une messe au stade Zimpeto, au Mozambique.

Un discours politique à Madagascar

© Tiziana FABI / AFP Le pape François est accueilli par le président Andry Rajoelina à son arrivée à Madagascar ce vendredi 6 septembre.

Une veillée dans le froid

© Tiziana FABI / AFP Le pape François arrive sur le site de Soamandrakizay à Madagascar pour une grande veillée avec les jeunes.

Le long chemin de pèlerins Réunionnais

© Jean-Marc Collienne Un million de pèlerins attendu à la grande messe du pape François à Madagascar.

Un million de fidèles à Soamandrakizay

© TIZIANA FABI / AFP A Madagascar, des milliers de pèlerins assistent ce dimanche 8 septembre, à la grand messe du pape François.

Les enfants d’Akamasoa

© Tiziana FABI / AFP Au village d’Akamasoa du père Pedro, le Saint-Père a été accueilli par plus de 8 000 enfants.

Les retrouvailles avec le père Pedro à Madagascar

© Tiziana FABI / AFP Le Pape François a rencontré le Père Pedro à Madagascar.

Une grande messe à Maurice

© Handout / AFP / VATICAN MEDIA Près de 100 000 fidèles ont assisté à la messe du pape François à Maurice.

Les Réunionnais à Maurice

© Lois Mussard Les fidèles affluent vers Port-Louis où le pape François célébrera la messe.

Un recueillement sur le tombeau du père Laval

© TIZIANA FABI / AFP Le pape François s'est rendu au caveau du père Laval à Maurice, le 9 septembre.

L’océan indien n’avait pas reçu la visite d’un pape depuis Jean-Paul II en 1989. Le pape François achève ce lundi 9 septembre un voyage historique de cinq jours dans la zone. Après le Mozambique et Madagascar, il a passé sa dernière journée à l’île Maurice. Retour en dix images sur les temps forts de ce voyage.Le Mozambique était la première étape du voyage papal. Le souverain pontife est arrivé à Maputo jeudi 5 septembre. A tous ceux qui ont vécu "des histoires de violence, de haine", "vous avez droit à la paix!" a lancé le souverain pontife, vendredi 6 septembre, dans un stade de la périphérie de Maputo où 60.000 fidèles l'ont écouté avec ferveur entre clameur de joie et danses rythmées. Tout au long de sa visite jeudi et vendredi dans l'un des pays les plus pauvres de la planète, le souverain pontife a martelé ces mots : il faut rejeter "la vengeance et la haine". Le Mozambique vient tout juste de sortir de crises politiques à répétition.Dès son arrivée à Madagascar, samedi 7 septembre, le pape François a rencontré le président malgache Andry Rajoelina. Au Palais présidentiel, il a dénoncé devant les autorités "la déforestation excessive" et lancé un appel à la création d'emplois respectueux de l'environnement, pour aider la population de l'un des pays les plus pauvres de la planète. Le pape François s'est ensuite rendu au Carmel d'Antananarivo.Le premier rassemblement de ce voyage papal à Madagascar a eu lieu, samedi dans la soirée. A la veille de la grande messe, des milliers de jeunes se sont rendus sur le site de Soamandrakizay où se déroulait la veillée du pape avec la jeunesse malgache. Certains ont passé la nuit sur place malgré le froid sur les hauteurs de la capitale.A Maurice comme à Madagascar, de nombreux fidèles réunionnais se sont déplacés pour voir le pape. Plusieurs délégations ont bravé le vent et le froid pour se rendre à la grande messe, dimanche à Soamandrakizay, en périphérie d’Antananarivo à Madagascar. Certains ont marché dès le lever du soleil pour atteindre le site. A l’heure de la messe, les drapeaux réunionnnais flottaient dans la foule.La messe célébrée par le pape à Soamandrakizay était le point d'orgue de sa visite à Madagascar. Près d’un million de pèlerins étaient rassemblés sur ancien vignoble de 60 hectares spécialement aménagé pour y entendre le message du Saint-Père. Il a célébré cette messe en français et a prêché pour la fin de "la culture du privilège", "la fin de la corruption". Il a aussi appelé à "ne pas instrumentaliser le nom de Dieu".Dimanche 8 septembre, au village d’Akamasoa du père Pedro, le Saint-Père a été accueilli par plus de 8 000 enfants qui lui ont chanté un texte en espagnol. Le pape François s’est adressé aux 8 000 enfants présents : "ne baissez jamais les bras devant les effets néfastes de la pauvreté, ne succombez jamais aux tentations de la vie facile et du repli sur soi".Au village d’Akamasoa, le pape François a retrouvé le père Pedro. Ce religieux lazariste, ancien élève du pape François, a dédié sa vie aux plus démunis. Il vit à Madagascar depuis cinquante ans et œuvre pour rendre meilleur le quotidien des habitants qui vivent à même une décharge à ciel ouvert. Son association a déjà créé des logements pour 25 000 personnes, des dispensaires et des écoles. La visite du pape François, argentin lui aussi, est une consécration pour le Père Pedro et son association. Les retrouvailles ont été chaleureuses, et le pape François s'est souvenu avec émotion et humour de son élève "qui n'aimait pas trop étudier".Arrivé à Maurice pour une visite de quelques heures, ce lundi 9 septembre, le pape François a célébré une grande messe au monument Marie-Reine de la Paix, à Port-Louis, devant 100 000 fidèles, dont environ 5 000 Réunionnais. Dans son homélie, le pape François s’est adressé à la jeunesse. Il a longuement évoqué la place des jeunes dans la société mauricienne. Il encourage les fidèles à se laisser inspirer par le père Laval. Le souverain pontife a décrit cet "exemple de dynamisme missionnaire".La Réunion ne faisait pas partie des étapes de ce voyage papal. De nombreux fidèles réunionnais se sont donc rendus dans l’île sœur pour aller à la rencontre du pape. Ils étaient environ 5 000 à assister à la grande messe ce lundi midi à Port-Louis.A Maurice, ce lundi 9 septembre, le souverain pontife s’est recueilli sur la tombe du père Laval, considéré comme "l'apôtre des Noirs" et "l'apôtre de l'unité mauricienne". La visite de François coïncide avec le 155e anniversaire de la mort du père Jacques Désiré Laval, prêtre français décédé en 1864 et béatifié en 1979 par Jean Paul II. Chaque année quelque 100.000 personnes se rendent en pèlerinage au sanctuaire. Cette année, il a été avancé à la nuit du 7 au 8 septembre en raison de la visite papale. A 19h, le Saint-Père a repris l'avion pour Madagascar. Il quittera la "Grande Ile" mardi matin pour rejoindre le Vatican.