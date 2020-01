De La Réunion à l’Oise : Maïdo, le chien errant fait son chemin

Léa, une jeune youtubeuse permet à Maïdo, un chien errant, de traverser l’océan pour trouver un nouveau foyer en France. À l’aide du réseau social, elle a recueilli les fonds nécessaires à la prise en charge de la petite chienne.

F.F et K.P •

Plus de 300 euros récoltés

222 000 chiens pour 860 000 habitants Malheureusement, sur l’île intense, Maïdo n’est pas le seul chien errant.

Une simple ballade dans les rues vous permet de le confirmer. Sur l’île, il y aurait 222 800 chiens, dont 30 900 divaguants et 42 100 chiens errants.



Un geste simple peut aider à la diminution de ces chiffres. Certaines organisations comme la CINOR, le TCO et la CIREST font des campagnes de stérilisations gratuites.



En début d’année Léa, Youtubeuse , passe ses vacances à La Réunion. En ballade au Maïdo, elle croise la route d’un petit chien errant noir et feu qu’elle baptise du nom de notre montagne de l’Ouest.Léa va fondre devant cette petite chienne aimante et docile. Elle ne peut pas se résoudre à l’abandonner : ni une, ni deux, la chienne se trouve sur ses genoux dans la voiture.Malgré de nombreux contacts avec les associations réunionnaises, elle n’a pas d’autres choix. Pour la sauver, elle doit rapatrier Maïdo avec elle, en France.La Loirétaine va faire appel à ses 50 000 abonnés pour financer l’adoption et le voyage du Royal-Bourbon de La Réunion en métropole.Grâce à une vidéo, elle annonce la création d’une caisse communautaire qui lui rapportera les 250 euros nécessaires au sauvetage.L’argent ainsi récolté a servi à financer le trajet en avion, son traitement anti-parasitaire, sa cage de transport, son certificat de bonne santé, sa stérilisation et ses vaccins.Après 11 h de vol, Maïdo est arrivée en France en fin de semaine dernière. Elle vient d’être placée en famille d’accueil dans l’Oise. Elle rejoindra Léa, dès que possible dans le Loiret