Réunionnais et Mauriciens dans une même ferveur lors de la visite du pape François à Port-Louis

© TIZIANA FABI / AFP Le pape François s'est rendu au caveau du père Laval à Maurice, le 9 septembre.

Devant près de 100 000 fidèles, le pape François a célébré une grande messe essentiellement en français, ce lundi 9 septembre, devant près de 100 000 fidèles rassemblés sur la colline du monument Marie-Reine de la Paix qui culmine au-dessus de la capitale, Port-Louis. Une journée historique. Dans une même ferveur, près de 5 000 Réunionnais étaient présents aux côtés des fidèles mauriciens.Dans la foule, des drapeaux et des branches de palmiers s’agitent à l’arrivée du pape. "Au moment où je vous parle, les rameaux s’élèvent. C’est merveilleux", confie ému Jocelyn à Réunion La 1ère. Agnès est venue de Saint-Denis pour "prier avec le pape pour toute La Réunion". "On est heureux de vivre ce moment", confie-t-elle. Arrivé de Saint-Benoît, André est lui impressionné : "c’est la plus grande célébration à laquelle j’ai assisté dans l’Océan Indien". Pour Solange de Saint-André, le moment est historique :Le père François de l’Eglise 2.0 à La Réunion était lui aussi dans la foule avec un groupe de jeune. "C’est un moment de joie et d’émotion, surtout quand le pape s’est adressé aux jeunes qui sont le présent de l’Eglise, confie le père François. Ce sont eux qui vont nous donner les nouveaux horizons pour l’avenir. Ils sont notre première mission".Sur l’estrade, durant la messe, un autre Réunionnais vit intensément ce moment. L'évêque de La Réunion, est aux côtés du pape François. Monseigneur Gilbert Aubry récite des textes et échange une étreinte avec le souverain pontife.A La Réunion, de nombreux fidèles ont suivi l’événement via Réunion La 1ère. Un moment fort pour les 22 000 franco-mauriciens qui vivent dans l’île. A Saint-André, Bélinda, originaire de Maurice, a réuni sa famille et ses amis"pour regarder la messe ensemble".Dans son homélie, le pape François s’est donc adressé à la jeunesse. Il a longuement évoqué la place des jeunes dans la société mauricienne. Ces jeunes sont ceux "qui souffrent le plus, ce sont eux qui ressentent le plus le chômage". Face à cet avenir incertain, le pape François lance des appels à la sainteté, et à suivre le chemin de l’espérance de l’Eglise.Il encourage les fidèles à se laisser inspirer par le père Laval. Le souverain pontife a décrit cet "exemple de dynamisme missionnaire". Le père Laval, missionnaire français, a évangélisé l’île Maurice au XIXe siècle. Il reste aujourd’hui une figure pour les catholiques de l’île.A la fin de la messe, le pape a remercié tous les évêques et les organisateurs de l’événement. Les fidèles ont tous chanté pour accompagner la sortie du pape. "Viva el papa !" ont-ils lancé.Le souverain pontife a poursuivi son hommage au père Laval en se rendant au sanctuaire, où une foule de fidèles l’attendaient. Il y a trente ans, Jean-Paul II avait déjà visité le tombeau en 1989, dix ans après avoir béatifié le père Laval. Cette année, qui marque le 155e anniversaire de la mort du missionnaire, les célébrations ont été avancées en raison de la visite du pape.En fin de journée, le pape argentin s'est entrenu avec le président de la République, Barlen Vyapoory, au rôle principalement honorifique, et avec le Premier ministre, Pravind Kumar Jugnauth, avant de s'exprimer devant les autorités civiles et politiques du pays. Il quitte l'île Maurice ce soir pour Madasgacar. Il s'envolera depuis la "Grande Ile" demain matin pour rentrer au Vatican.