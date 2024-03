Partager :

De plus en plus de personnes plantent du riz péi à La Réunion. Certaines villes prennent part à la plantation de riz au sein de leur territoire. C'est le cas de la ville du Port, qui est la première collectivité à initier la plantation en milieu sec et urbain. Un premier test a été réalisé avec succès, notamment en présence des écoliers.

Annaëlle Dorressamy / Florence Bouchon •

Dans le cadre du projet “Du riz dans ma ville”, la ville du Port est la première collectivité à planter du riz péi. Les habitants et élèves du Port ont réhabilité le terrain en friche Herbert Spencer. Regardez le reportage de Réunion La 1ère : Riziculture à La Réunion : une plantation de riz péi au Port • ©Réunion la 1ère Perpétuer la tradition Les habitants et les enfants ont planté ensemble des semences de riz pour perpétuer la tradition de nos aïeux. “La variété de riz que nou plante, i appelle Dourado Précoce, i vient du Brésil. Dourado i veu dire doré en brésilien, c’est pour ça que le riz na la ti couleur marron clair. C’est nout’ gramoun té plante ça ici”, précise Nicolas Florence, directeur de l'association Riz Réunion (ARR). Le Dourado Précoce est une famille de riz dont la particularité est d'être cultivé par semis en terre. Cette variété de riz, nommée pluviale, a été importée à La Réunion d’antan lontan. Nicolas Florence, directeur de l'ARR, favorise son développement, tant pour les particuliers que pour les collectivités. Le Département et d’autres partenaires comme la Chambre d’agriculture, le TCO ou d’autres collectivités soutiennent cette démarche de promotion et de redynamisation de la culture du riz pluvial sur notre territoire. Planter du riz en jardins partagés, une idée qui plaît 45 millions de tonnes de riz sont importées chaque année à La Réunion. Le riz complet est plus nourrissant que le riz blanc. “L’objectif est de tester des nouveaux modes d’agriculture dans un climat tropical sec et en milieu urbain. C’est une expérimentation à la fois agricole et sociale”, souligne Aude Mathieu, chargée de mission à la ville du Port. “On voit un peu comment ça se passe la culture du riz et on apprend des choses, c’est intéressant”, dit Cédric, un parent d’élève. Cinq classes des écoles maternelles et élémentaires sont venues sur place pour en apprendre plus sur l’histoire du riz. Les enfants sont rentrés chez eux sourire aux lèvres avec des semis de riz à faire pousser à la maison.

