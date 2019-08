2894 signatures contre le projet de carrière à Saint-André

Fin de l'enquête publique et projet de carrière Partager ce podcast Copier Fermer Partager sur Messenger

FIN ENQUETE PUBLIQUE CARRIERE EST

Depuis le 22 Juillet, les riverains du chemin Patelin à Saint-André poursuivent leur mobilisation contre le projet de carrière prévu dans leur secteur. Une enquête publique a été lancée et les avis doivent être remis au commissaire enquêteur ce jeudi après-midi.Durant un mois, les habitants ont fait du porte à porte, se sont postés aux abords des routes pour distribuer des tracts, et informer le plus grand nombre sur ce que prévoit cet aménagement et ce qui va changer pour la population.Une station de concassage, une zone de traitement de déchets et de l'extraction de roches, c'est ce que prévoit le projet de la société Préfablocs agrégat sur 34 hectares de terre agricole pour une durée de 25 ans. Pour le comité de riverains il s'agira de 25 années de nuisances, de bruits et de poussière. Des centaines de signatures ont été recueillies, elles seront remis en même temps qu'un registre de doléances à Henri Di Natale, le commissaire enquêteur en début d'après-midi, ce jeudi.Le conseil municipal a 15 jours pour se prononcer, le comité de riverains espère qu'il prendra en compte les avis des administrés.Il continue en attendant d'étudier le dossier.