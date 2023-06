Deux sauvetages de chiens en trois jours dans des bâtiments désaffectés de Saint-André

Les jours passent et les cas de maltraitance animale s'enchaînent : samedi et aujourd'hui lundi 19 juin, des bénévoles de l'APEBA sont venus à la rescousse de plusieurs chiens enfermés dans des conditions innommables. Au total, quatre toutous ont été secourus, et un a été retrouvé mort.

Ces temps-ci, pas une semaine ne passe sans que l'Association pour l'éducation à la bienveillance animale (APEBA) n'intervienne sur une nouvelle situation de maltraitance de chiens à La Réunion.

Samedi dernier, deux chiennes avaient déjà été extraites d'un squat, après signalement de pleurs de chiens venant d'un bâtiment désaffecté de Saint-André. Les deux chiennes, une malinoise pure race et une croisée staffy, avaient été enfermées là dans le noir, sans eau ni nourriture, et attachées très court.

"La porte était fermée, et on a vu le museau du chien dépasser par un trou dans la serrure, on a défoncé la porte avec une barre en métal", raconte Sara*, bénévole de l'association qui est intervenue ce week-end. L'un des deux animaux avait été volé, et a été remis à sa propriétaire, "sous condition qu'elle puce son chien et le stérilise".

Encore deux chiots sauvés ce lundi, un retrouvé mort

Mais l'horreur ne s'arrête pas là : encore ce lundi matin, les bénévoles sont revenus sur ce terrain où sont regroupés quatre immeubles. C'est dans un des bâtiments avoisinant celui où ils étaient déjà intervenus 48h plus tôt, qu'ils ont encore fait une sinistre découverte.

A l'intérieur, les bénévoles de l'APEBA sont tombés sur deux chiots apeurés. Un troisième a malheureusement été découvert mort.

A la recherche de familles d'accueil

"Ils sont très peureux, et étaient dans leurs excréments. On va les ramener chez le véto, ils doivent être malades vu l'autre chein qui est décédé, ils sont plein de tiques. Il va falloir les déparasiter, les nourrir, leur donner beaucoup de câlins. On va essayer de trouver les propriétaires, et si on ne les trouve pas on va les remettre sur pied, leur redonner confiance, et les faire adopter", explique quant à lui Farid*, qui pour l'instant cherche une famille d'accueil aux deux rescapés.

Deux sauvetages de chiens en trois jours à Saint-André grâce aux bénévoles de l'APEBA. • ©Laurent Figon

Des chiots placés là récemment

"Je ne m'attendais pas du tout à retrouver ces deux chiots ici, parce qu'ils n'y étaient pas hier", s'interroge Sara*, bénévole de l'association qui était déjà intervenue sur ce site un peu plus tôt. Les auteurs des faits seraient donc revenus ce week-end même afin de stocker d'autres chiens dans ces squats.

"Ca fait mal au coeur"

Pour Henri, le propriétaire du terrain, c'est une très bonne chose que l'APEBA soit intervenue. "J'ai racheté ce terrain avec les maisons existantes, je savais qu'il y avait des gens qui squattaient. Quand j'ai commencé à nettoyer, on a entendu les chiens aboyer. J'ai appelé la SPA et la mairie, mais ils ne pouvaient venir que lundi", relate ce monsieur, qui a acquis cette propriété il y a quelques jours seulement.

"Ca fait mal au coeur de voir ces beaux chiens comme ça. C'est vraiment méchant. Je suis content d'avoir aidé à les libérer", commente-t-il.

Pour éviter que d'autres individus malveillants ne se servent de son terrain pour ces actes de maltraitance animale, ce propriétaire installera très bientôt un grand portail censé sécuriser les lieux.

Une trentaine de chiens sauvés en un mois

En un mois, les bénévoles estiment ainsi à une trentaine le nombre de chiens sauvés de la maltraitance par l'association, soit extraits de squats, soit récupérés auprès de propriétaires aux mauvais comportements.

Du trafic de chiens

Mais d'où viennent ces pauvres animaux ? L'APEBA a sa petite explication, à force de constater ce type de situations. "C'est monnaie courante : ils prennent les malinois pour les faire reproduire et revendre les chiots de manière illégale. Les staffie c'est plus pour les combats de chiens", constate Sara*, d'expérience.

Ces deux sauvetages en l'espace de trois jours montrent bien la gravité de la situation. Jeudi dernier encore, deux chiots avaient été sortis d'un squat au Moufia. D'autres encore avaient été retrouvés dans un squat de Sainte-Clotilde il y a une dizaine de jours. L'APEBA dit avoit sauvé déjà 130 chiens entre Saint-Denis et Saint-André.

Des responsables à sanctionner

Mais l'association constate également qu'au-delà des sauvetages, aucune action n'est engagée pour surveiller ou arrêter les responsables de ces actes de cruauté envers les animaux. "De la surveillance, des arrestations, des procès sont nécessaires, mais également des actions d'éducation et de sensibilisation dans les quartiers", pointe du doigt l'APEBA, qui a déposé un dossier de demande de financements pour lutter contre ce fléau.

Si vous souhaitez devenir famille d'accueil pour ces toutous rescapés, vous êtes invités à prendre contact avec l'APEBA via leur page Facebook ou par mail à asso.apeba@gmail.com

*prénoms d'emprunts souhaités par crainte de représailles