Mort d'un éleveur à Saint-André: 5 hommes mis en examen pour assassinat et vol avec violences en réunion

Après plus de 2 jours de garde à vue, les 5 Saint-Andréens ont été mis en examen pour assassinat et vol avec violences en réunion. Deux des prévenus ont été écroués

E.A., L.H et Sébastien Autale •

©reunion

L'audition des 5 suspects aura duré une bonne partie de la journée ce mercredi au palais de justice de Champ-Fleuri. Les Saint-Andréens âgés de 23 à 40 ans ont tous été mis en examen pour assassinat et vol avec violences en réunion ayant entraîné la mort. Deux de ces prévenus ont été placés en détention provisoire, les 3 autres sous contrôle judiciaire.En début de semaine, les cinq jeunes hommes avaient été placés en garde à vue dans le cadre de l’enquête sur le meurtre de José Moucaye, cet éleveur de cabris battu à mort la semaine dernière à son domicile.L’enquête de la Sûreté départementale s’est accélérée après l’interpellation des deux premiers suspects lundi matin. Quelques heures plus tard, les policiers plaçaient un troisième homme en garde à vue. Un quatrième l’a été ce mardi matin, et enfin, en milieu d’après-midi, un cinquième jeune homme est venu les rejoindre dans les locaux du commissariat Malartic.Ces cinq garçons de Saint-André qui se connaissent et se fréquentent constitueraient le commando qui a fait irruption chez José Moucaye la semaine dernière, dans la nuit de vendredi à samedi selon le médecin légiste.Espéraient-ils mettre la main sur une importante somme d’argent liquide chez cet éleveur de cabris de 69 ans ? Ils ont en tous cas passé l’homme à tabac avec un acharnement qui fait froid dans le dos. Le rapport d’autopsie fait état d’innombrables coups, certains portés à la main, d’autre à l’aide d’une barre de fer ou d’un objet similaire.Alertés par la famille du gramoune dimanche matin, les policiers ont débarqué dans une case mise littéralement à sac. Les 750 euros que José Moucaye avait retiré vendredi et sa voiture avaient disparu.