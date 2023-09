Saint-André : 300 sapeurs-pompiers participent au 30ème cross départemental

Comme chaque année, les sapeurs-pompiers se sont donné rendez-vous pour leur grand cross départemental. Près de 300 d’entre eux se sont donc retrouvés ce samedi 2 septembre à Saint-André. Et parmi eux, de nombreux jeunes.

LH / Nakia Dani •

Une centaine de jeunes, catégorie minime, cadet et junior, participent au 30ème cross départemental des sapeurs-pompiers ce samedi 2 septembre à Saint-André. Ces filles et garçons de 11 à 16 ans suivent les traces de leurs aînés sapeurs-pompiers.

Regarder le reportage de réunion la 1ère :

300 sapeurs-pompiers de La Réunion participent au 30ème cross départemental. • ©Réunion la 1ère

Un avant-goût de ce qui les attend

" C’est un honneur parce qu’on veut leur ressembler aux gens qui défendent notre nation, on est là pour leur ressembler et on va tout donner même si on n’arrive pas premier à la course ", promet de sa motivation sans faille Abouchirou, jeune sapeur-pompier de Saint-André.

Pour Aby-Laure, toute jeune JSSP, cette première course est un aperçu de l’entraînement qui les attend par la suite. Trois kilomètres plus tard, la satisfaction des jeunes est au rendez-vous.

Une dynamique appréciée des adultes

Les familles sont venues soutenir l’engagement de ces jeunes dans cette voie. Un père se satisfait de voir les jeunes " avancer ", plutôt que de " rester assis à la maison ".

Quant aux sapeurs-pompiers en exercice, voir des jeunes fournir un tel effort est tout aussi satisfaisant, souligne Jean-Frédo Brochet, sapeur-pompier volontaire à Saint-Leu.

Un moment de cohésion entre tous les sapeurs-pompiers

Au total, ils sont 300 à participer à ce cross départemental. Les meilleurs athlètes sélectionnés défendront les couleurs du SDIS 974 en mars prochain dans l’Hexagone.

C’est à la fois un moment de cohésion, ce qui permet à tous les sapeurs-pompiers de l’ensemble de l’île de La Réunion et les jeunes sapeurs-pompiers de se retrouver. Colonel Frédéric Leguillier, directeur départemental du SDIS 974

Cette année, un parcours sans performance attendue est aussi proposé. Il s’agit d’un parcours "découverte" pour tous ceux qui veulent courir et qui ne cherchent pas forcément à réaliser une performance, ajoute-t-il.

La Réunion compte 1 500 pompiers volontaires et 869 professionnels, répartis dans 28 centres de secours. En deux ans, 300 sapeurs-pompiers ont été recrutés dans le département, pourtant les syndicats professionnels continuent d’alerte sur le manque d’effectif. Le 10 juillet dernier, des soldats du feu de la caserne de Saint-Pierre débrayaient pour en faire état.