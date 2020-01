Saint-André : accident à la Cocoteraie, trois blessés

Un automobiliste a percuté un tracteur sur la quatre-voies de Saint-André, au niveau de la Cocoteraie, vers 5h30 ce mercredi matin. Cet accident a été particulièrement spectaculaire. La voiture impliquée dans cette collision s'est embrasée. Les secouristes ont pris en charge trois blessés.

Fabrice Floch et Yves Gruyer •