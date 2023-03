Saint-André : une cellule psychologique activée au collège Jean Bédier après la mort du jeune Kyeran

L'émotion est toujours vive à Saint André au lendemain du décès du jeune Kyeran, frappé à mort par un autre adolescent, mercredi. Une cellule psychologique a été mise en place au sein du collège Jean-Bédier où était scolarisée la victime.

HA / Maruki Dury •

A Saint-André, la tristesse se mêle à la colère et à l'incompréhension après la mort violente du jeune Kyeran, il y a deux jours. Mercredi après-midi, l'adolescent de 14 ans a été frappé à mort par un autre mineur âgé lui de 15 ans dans une bagarre dont le motif reste encore flou. Transféré inconscient par les secours, la jeune victime est décédée à l'hôpital, au CHU Nord.

Le choc est immense au sein du collège Jean-Bédier où était scolarisé Kyeran. "Ca me fait mal au cœur parce qu’en voyant ça, je me dis que la même chose peut arriver à mon fils", soupire une mère de famille. "J’arrive pas à y croire, il est parti très tôt…", lâche un collégien aux portes de l'établissement.

Regardez le reportage de Réunion La 1ère :

Une cellule psychologique ouverte au collège Joseph Bédier après la mort du jeune Kyeran

Plus de 200 personnes prises en charge par la cellule CASA

Dès jeudi, la cellule d'aide et de soutien académique (CASA) a été activée par le rectorat. "Quand on a appris la nouvelle à l’arrivée des élèves, on a tout de suite pris l’attache du cabinet de la rectrice en demandant un renfort, un soutien et la cellule CASA est arrivé très rapidement. A 9h, ils étaient là", indique Denis Casier, le principal de l'établissement.

Au sein de cette cellule spécialisée, des psychologues et des assistances sociaux qui ont pris en charge les élèves, que ce soit en groupe ou de façon individuelle. "Ils ont aussi pris en charge le personnel qui en avait besoin". Au total, ce sont plus de 200 personnes qui ont ainsi pu exprimer leur ressenti sur ce drame. Et malgré le départ en vacances, la cellule d’aide va encore rester à disposition.

Un livre d'or au collège

Et le principal a mis en place un livre d’or pour permettre au plus grand nombre de lui rendre hommage à Keryan. "C’est tout simplement un cahier, un recueil de condoléances qui est mis à la disposition des élèves et des personnels pour qu’ils puissent exprimer leur sympathie et leur soutien, et ça sera remis ensuite à la famille", indique Denis Casier.

Inscrit en classe de 3ème, l'adolescent de 14 ans était très apprécié par ses camarades et le personnel du collège. Il était scolarisé dans l’établissement depuis la 6ème.