Les sapeurs-pompiers de Saint-Benoît disposent d’une nouvelle caserne

Le centre de secours principal de Saint-Benoît a été inauguré dans la matinée de ce vendredi 8 mars, en présence du préfet. Les soldats du feu disposent d’un bâtiment flambant neuf. Le coût de la caserne avoisine les cinq millions d’euros. Il est financé à 80% par le Département et à 20% par la commune.

La nouvelle caserne “Antonin Garsany” de Saint-Benoît a été inaugurée ce vendredi matin, en présence du préfet Jérôme Filippini. Ce nouveau centre dispose d’installations afin de répondre aux différentes sollicitations.

Un nouveau centre de secours pour les sapeurs-pompiers de Saint-Benoît

Une caserne en hommage à Antonin Garsany

Antonin Garsany était une “figure emblématique du corps des sapeurs-pompiers réunionnais”, selon le SDIS. Il était chef de corps des sapeurs-pompiers de La Réunion et il a effectué 29 ans de services civils et militaires.

Avec un effectif de 77 sapeurs-pompiers dont 24 professionnels et 53 volontaires, le centre de secours principal de Saint-Benoît a été sollicité pour 2 524 interventions l’an dernier dans l’Est de l’île.

Immersion au sein de la nouvelle caserne

Dans le nouveau centre de secours, les sapeurs-pompiers s’activent pour effectuer des exercices de secours. Ici, pas de répit et pas de temps mort. Il convient d’être “le plus réactif possible”, afin d’agir “le plus rapidement possible lors des interventions”, précise le sergent Jacky Lafuteur, sapeur-pompier à la caserne de Saint-Benoît.

Les entraînements quotidiens sont indispensables. Un exercice de secours régulier a lieu dans une tour de cinq étages qui permet de simuler des manœuvres de reconnaissance d’appartements pour venir en aide à une victime.

Les exercices nous permettent de faire des manœuvres de gardes. On peut utiliser différents matériels. Là aujourd’hui, on utilise le sauvetage, ça peut être aussi l’échelle pivotante. Dans nos interventions, on doit pouvoir tout utiliser. Sergent Jacky Lafuteur, sapeur-pompier, caserne de Saint-Benoît

Du matériel supplémentaire à la caserne

La nouvelle caserne dispose de matériels supplémentaires. “À partir de juillet, on aura deux véhicules neufs, on aura un fourgon pompe-tonne et un véhicule de secours routiers qu’on n’a pas aujourd’hui”, explique l'adjudant-chef Frédéric Chan-King.

Au total, le projet de la caserne a coûté près de cinq millions d’euros. Il est financé à 80% par le Département et à 20% par la commune.

Six nouvelles casernes à La Réunion

La construction de six nouveaux centres de secours est déjà programmée, notamment à l’Eperon à Saint-Paul, à la Plaine Saint-Paul, au Tampon, à Sainte-Suzanne, à Sainte-Marie et à la Rivière Saint-Louis. Le montant global serait de 18,5 millions d’euros.