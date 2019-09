Un planteur condamné à un an de prison après des affrontements à la balance de Beaufonds en 2017

Cinq planteurs comparaissaient ce vendredi 13 septembre devant le tribunal correctionnel, à Saint-Denis. Ils sont accusés d’avoir participé à un blocage de la balance de Beaufond qui avait mal tourné.

Un an de prison ferme L’un d’eux, Dominique Gigan de la Fédération Départementale des Syndicats d’Exploitants Agricoles (FDSEA) a été condamné à un an de prison avec mandat d’arrêt. Il ne s’est pas présenté à son procès et est actuellement recherché par les policiers pour être conduit en prison.



Les planteurs étaient poursuivis pour violences aggravées. Les quatre autres planteurs, dont Bruno Robert, président des Jeunes Agriculteurs (JA), ont été condamnés à de la prison avec sursis. Les peines vont de six à dix mois. Ce matin, la procureure avait demandé de la prison avec sursis, à leur encontre.

Fin de campagne en 2017 A la fin de la campagne sucrière en 2017, à Saint-Benoît, le contexte était tendu entre les agriculteurs et Téréos dont les représentants voulaient effectuer un contrôle des chargements de cannes.



L’un des agriculteurs refuse de d’y soumettre, une manifestation s’en suit, l’accès à la balance est bloqué et des tensions éclatent sur le site. Un agent de sécurité venu escorter des huissiers est blessé. Aujourd’hui, les planteurs reconnaissent qu’il y avait eu une bousculade, mais ceux qui étaient présents continuent de nier les faits de violences qui leur sont reprochés.