Le président de la FDSEA, Dominique Gigan, libérable ce jeudi

D’abord condamné à un an de prison ferme le 13 septembre dernier, le président de la FDSEA attendait la décision de la cour d’appel. L’instance s’est prononcée ce jeudi 2 janvier. Dominique Gigan est libérable dès aujourd’hui.

LH avec GB •

À lire aussi La Réunion : le président de la FDSEA condamné à un an de prison ferme

Libérable dès ce jeudi 2 janvier

À lire aussi Condamné à un an de prison, le président de la FDSEA se rend à la gendarmerie

Condamnés pour violences aggravées