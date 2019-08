A Saint-Benoît, Jean-Michel Blanquer et Sophie Cluzel rassurent sur l’école inclusive

© Michelle Bertil A Saint-Benoit, les manifestants ont été tenus à l'écart de la visite ministérielle.

Un dispositif d’accompagnement localisé

L’école inclusive repose sur 7 axes

Chahuté à plusieurs reprises

Le rendez-vous était fixé à 8 heures à l’école élémentaire publique des Girofles à Saint-Benoît. Bien plus tôt, une quinzaine de personnes étaient réunies à l’extérieur bien déterminées à exprimer leur colère. Mais très vite, ce comité d’accueil a été repoussé par les forces de l’ordre et tenu éloigné de l’entrée de l’école. Les ministres sont arrivés avec une vingtaine de minutes de retard. Ils ont visité trois classes qui pratiquent l’école inclusive avant de s’entretenir avec la communauté éducative et les parents d’élèves.L’objectif est de présenter le dispositif du pôle inclusif d’accompagnement localisé (PIAL) et d’échanger sur l’école inclusive. Le ministre de l’Education Jean-Michel Blanquer et la secrétaire d’Etat chargée des personnes handicapées, Sophie Cluzel, étaient accompagnées de Claire Compagnon, déléguée interministérielle à la stratégie autisme et neuro-développement.Sophie Cluzel a tenu à rassurer les enseignants et les familles sur ce dispositif. Selon Jean-Michel Blanquer, cette école de Saint-Benoît est un modèle.Le 17 juillet, le ministre et la secrétaire d’Etat ont installé un comité national pour tenter de mettre en place un grand service public de l’école inclusive. Il doit s’articuler autour de sept axes : un service dédié dans chaque département et le déploiement de 3 000 Pôles inclusifs d’accompagnement localisés (PIAL) ; un accueil renforcé pour les parents et des démarches simplifiées pour tous ; des enseignants formés et soutenus dans leur pratique ; des accompagnants d’élèves en situation de handicap reconnus et formés ; une école qui s’adapte aux besoins éducatifs particuliers des élèves ; une coopération dans les établissements scolaires avec les professionnels médico-sociaux ou libéraux ; un déploiement piloté et évalué.Depuis son arrivée hier, le ministre de l’Education fait face au mécontentement de plusieurs organisations syndicales. Les membres du SAIPER se sont postés à plusieurs reprises sur son passage, des membres de FO également. Ils ont hué le ministre à Kélonia, mais aussi au Rectorat avant leur rencontre.Hier en fin de journée, Jean-Michel Blanquer a reçu les syndicats, mais certains ont quitté la rencontre avant la fin. Ils dénoncent une méthode "autoritaire et sans concertation". Jean-Michel Blanquer vient pour la troisième fois effectuer la rentrée scolaire à La Réunion. Après un passage à l’école élémentaire José Barau de Sainte-Suzanne, et à l’école Primat de Sainte-Clotilde ce matin, le ministre inaugurera cet après-midi l’école primaire publique Myriam Maillot.