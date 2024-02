Saint-Benoît : l'école André Hoareau évacuée après une désinsectisation, deux personnes hospitalisées

L'école André Hoareau à Saint-Benoît a dû être évacuée ce vendredi matin, des élèves et personnels ayant été incommodés par les émanations persistantes après une désinsectisation il y a quelques jours. Deux personnes ont été hospitalisées, et la préfecture a déployé le plan "nombreuses victimes".

Les élèves et le personnel de l'école André Hoareau à Saint-Benoît ont dû être évacués de l'établissement scolaire ce vendredi 9 février 2024, vraisemblablement incommodés par des émanations de produits. La préfecture de La Réunion a déclenché le plan "nombreuses victimes" (NOVI).

Ce mardi, l'école maternelle avait été désinsectisée par une entreprise spécialisée, suite à une invasion de fourmis, d'après la mairie de Saint-Benoît. Mais ce sont les deux établissements, maternelle et élémentaire, qui ont été évacués ce matin.

Maux de tête, de ventre, et vomissements

Selon la préfecture, des adultes et enfants fréquentant l'établissement ont été pris de "maux de tête, de ventre, et vomissements". Le SDIS est intervenu sur place, avec des équipes médicales et moyens adaptés.

Deux personnes hospitalisées

Deux personnes ont dû être hospitalisées en urgence relative, "l'un pour douleurs et vomissements et la seconde pour des examens complémentaires".

"52 adultes et enfants ont été vus par les médecins sur place. Les enfants ont été récupérés par

leurs parents, ne présentant pas de symptômes inquiétants. Leur bon état de santé ne justifie

pas une prise en charge hospitalière", poursuit la préfecture.

Des produits non-toxiques

En outre, l'équipe de risques chimiques et biologiques du SDIS mène actuellement des investigations sur place, afin de comprendre les raisons des troubles observés. D'autant que, d'après le centre national antipoison, "les deux produits utilisés ces-derniers jours pour le traitement contre les fourmis dans cet établissement ne sont pas toxiques".

"Le produit sentait fort"

Nadjim, élève de CM1, raconte ce qui s'est passé ce vendredi matin en cours : "Il y a une dame qui s'est évanouie. Le produit sentait fort, ils ont évacué tous les petits".

"Il y avait une grosse odeur qui passait par les nacots, on a été obligés de les fermer. (...) Cette odeur c'est comme s'il y avait de l'alcool fané partout dans l'école" Nadjim, élève de CM1 de l'école André Hoareau

Les précisions de Nadjim, élève de CM1 et de sa maman :

L'école André Hoareau évacuée à Saint-Benoît

L'ouverture prévue jeudi décalée

En raison des "nuisances olfactives" encore observées, l'école n'avait déjà pu ouvrir ce jeudi 8 février pour pouvoir aérer davantage les locaux. Selon la municipalité, dans une précédente communication, "les produits utilisés par une entreprise spécialisée en désinsectisation sont sans danger pour les enfants".

Infesté de fourmis après Belal

Une première phase de traitement avait été effectuée déjà le 23 janvier dernier. L'école avait alors rouvert le lendemain de façon normale. La ville de Saint-Benoît indique qu'elle investigue actuellement avec l'entreprise de désinsectisation afin de comprendre ce qui s'est passé ce vendredi matin

L'établissement avait été sujet à une importante invasion de fourmis après le passage du cyclone Belal.