Saint-Benoît : L’école André Hoareau ne rouvrira pas jeudi

L'établissement est fermé depuis le 9 février. Des élèves et le personnel avait été évacués, incommodés par des émanations

Le 9 février, élèves et personnel de l’école maternelle et élémentaire André Hoareau étaient évacués pour des maux de tête, douleurs, et vomissements. Les mêmes symptômes se sont manifestés chez les agents chargés de nettoyer les salles de classes.

L’école maternelle et élémentaire André Hoareau est fermée depuis le 9 février. Des élèves et le personnel avait été évacués, incommodés par une désinsectisation organisée quelques jours plus tôt. Depuis, la mairie a fait intervenir une entreprise pour assainir les locaux, ces agents ont été, à leur tour, indisposés. L’école fermée jusqu’à nouvel ordre Selon la mairie de Saint-Benoît, en dépit de l’intervention d’une entreprise pour « un nettoyage à l’eau pure et l’aération totale des locaux » , les désagréments liés à ce traitement anti-fourmis demeurent à ce jour, révélant les même symptômes chez les enfants et les agents de nettoyage. Par conséquent, l’école restera fermée jusqu’à nouvel ordre et une continuité pédagogique sera mise en place par le rectorat. Les parents d’élèves seront contactés par les enseignants dès demain.

De son côté, le maire Patrice Selly, a pris la décision de déposer plainte contre X afin qu’une enquête soit diligentée.

