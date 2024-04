Saint-Benoît : l'école maternelle André Hoareau fermée depuis 8 semaines, les parents d'élèves en colère

Ce jeudi 11 avril, dans la matinée, les parents d'élèves de l'école maternelle André Hoarau à Saint-Benoît se sont mobilisés. Huit semaines après l’épisode d’intoxication, ils ont cadenassé les grilles de l'école.

Annaëlle Dorressamy / Cynthia Véron / Géraldine Blandin •

Les parents d'élèves de l'école maternelle André Hoareau sont fatigués d'attendre que leurs enfants retrouvent le chemin de l'école. Ce jeudi 11 avril, aux alentours de 4 heures du matin, ils ont cadenassé les grilles de l'école élémentaire.

Regardez le reportage de Réunion La 1ère :

Ecole André Hoarau à Saint-Benoît : l’entreprise chargée de la désinsectisation s’est trompée de produit. Mécontents, les parents d’élèves ont cadenassé le portail de l’école ce jeudi matin. Reportage

Ecole fermée depuis huit semaines

Depuis huit semaines, les enfants de l'école maternelle sont accueillis seulement une heure par jour.



Hier, mercredi, la mairie a annoncé le maintien de la fermeture de l'établissement jusqu'à nouvel ordre au vu des nouveaux résultats d'analyse. Il reste encore des traces importantes d’insecticide dans les salles de classe, mais les parents veulent un retour à la normale pour la scolarisation de leurs marmailles.

Les grilles de l'école cadenassées

La colère des parents d'élèves ne faiblit pas. "Tout ce qu'on nous dit, c'est qu'ils ont eu des analyses et que l'école est encore infectée", déplore une mère de famille.

Avec des pancartes, ils ont manifesté devant les grilles de l'école. "Où est Monsieur le Maire (Patrice Selly), Maire fantôme" ou encore "1 heure d'école par jour, c'est inadmissible", pouvait-on lire.

Saint-Benoît : les parents d'élèves cadenassent les grilles de l'école André Hoareau • ©Cynthia Véron

Saint-Benoît : les parents d'élèves cadenassent les grilles de l'école André Hoareau • ©Cynthia Véron

Des parents d'élèves mécontents

"Demain, il y aura une réunion, mais à chaque fois, on ressort des réunions insatisfaits", dit un parent d'élève. "Comme on dit créole, cari sous d'feu jamais lé cuit. Nous veut une réponse concrète et jamais néna", souffle un père de famille.

"C'est l'avenir de not band' z'enfants que lé en jeu. Nous, parents, nous essaye apprend' bana, mais nous lé pas professeurs", s'insurge une autre maman.

"Il faut tout arracher, tout enlever"

L'entreprise chargée de la désinsectisation au sein de l'école a utilisé de "mauvais produits" pour lutter contre les fourmis. La remise en état des locaux va durer encore plusieurs semaines, informe Merry Laballe, directrice de cabinet à la mairie de Saint-Benoît.

Il s'avère qu'il y a aujourd'hui encore, du produit présent dans les salles de classe. On a de la moquette, des matelas. Le produit est imbibé. On part dans l'optique où il faut tout arracher, tout enlever. Même si on nettoie ce matériel-là, il se peut que le produit reste encore. Merry Laballe, directrice de cabinet à la mairie de Saint-Benoît

En attendant la remise en état des locaux, les élèves devraient être accueillis dans un collège de Saint-Benoît et dans une autre école toute la journée, avec un bus pour assurer le transport depuis l'école André Hoarau.