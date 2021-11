Violences urbaines à Saint-Benoît : le maire au chevet des habitants

Après la soirée d’échauffourées à Cité Labourdonnais, le maire Patrice Selly s’est rendu ce jeudi au contact des habitants. Pour mesurer l’étendue des dégâts, et celle de leur désarroi.

SG / Jean-Claude Toihir •

Des vitres de maisons et de voitures brisées. Des galets qui jonchent la chaussée. Des poubelles calcinées. C’est le triste spectacle que donnait à contempler ce jeudi la Cité Labourdonnais, au lendemain d’une soirée d’affrontements entre bandes rivales et de prise à partie des forces de l’ordre.

Regardez le reportage de Réunion La 1ère :

Après une nuit de violences urbaines, le maire de Saint-Benoît est allé à la rencontre des habitants. Reportage

Les résidents sous le choc

Choqués, les habitants ont pu exprimer leur désarroi dans l’après-midi auprès du maire, Patrice Selly, venu à leur rencontre. "On ne tolère pas ce qui s’est passé", martèle une résidente. "Il y a des personnes âgées dans l’immeuble, des enfants, des familles, il y aurait pu y avoir des blessés", souligne-t-elle. "On espère que le maire et le préfet trouveront une solution, parce qu’on ne peut pas continuer à vivre comme ça dans la peur."

Une inquiétude entendue par l’élu, qui a dit "comprendre la colère des habitants." "Quand on voit les dégâts causés ici aux appartements, aux véhicules acquis par ces gens à la sueur de leur front, c’est normal" a convenu Patrice Selly.

Des véhicules ont été caillassés lors des affrontements entre jeunes puis avec les forces de l'ordre. • ©Géraldine Blandin

Réunion d'urgence avec le préfet

Ce dernier a assuré à ses administrés qu’il en appelerait "à ceux qui sont responsables de la sécurité sur le territoire, c’est-à-dire l’Etat." Une réunion d’urgence est selon lui prévue ce vendredi avec le sous-préfet d’arrondissement, avant une possible visite du préfet sur la commune la semaine prochaine.

"Nous avons un modèle d'harmonie et de vivre-ensemble à préserver" Patrice Selly, maire de Saint-Benoît

"Nous évoquerons les solutions possibles, mais d’après moi il faut renforcer les effectifs de gendarmerie afin d’avoir plus de patrouille sur le territoire" estime le maire. Qui pointe également "la responsabilité des parents", alors qu’un certain nombre de participants à ces exactions "sont encore mineurs."

Et Patrice Selly d’en appeler à "des condamnations en justice", sans quoi "ces phénomènes ne s’arrêteront pas de sitôt. Nous avons un modèle d'harmonie et de vivre ensemble à préserver"

Mercredi soir, les habitants de la Cité Labourdonnais ont assisté à des scènes de violences dont ils ont été les victimes collatérales. • ©Olivier Delarichaudy

Mercredi, des affrontements entre bandes rivales de Cité Labourdonnais et du quartier de Bras-Fusil, puis avec les forces de l’ordre, ont émaillé la soirée. D'importants dégâts matériels ont été constatés, y compris sur les véhicules de la gendarmerie.

Un majeur soupçonné d’être un "meneur" de la bande de Bras-Fusil a été interpellé et placé en garde à vue. Une enquête sur ces exactions a été confiée à la brigade des recherches de Saint-Benoît.