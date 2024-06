Saint-Denis : après avoir été incendié, le centre LGBTQIA+ de la Source rouvre ce lundi

Après avoir été incendié et vandalisé en février 2023, le centre LGBTQIA+, situé au quartier de la Source, à Saint-Denis, rouvre ce lundi 17 juin 2024. Pour rappel, les locaux étaient vandalisés et couverts d'inscriptions homophobes. Dès aujourd'hui, l'association OriZon accueillir et aider les personnes victimes d'exclusion.

Annaëlle Dorressamy / Rahabia Issa •

C'était dans la nuit du lundi 20 février 2023. Le centre de l'association LGBTQIA+ de l'association OriZon du quartier de la Source, à Saint-Denis, avait été vandalisé. Une partie du local avait été incendiée, une autre avait subi des tags homophobes.

Ce lundi 17 juin 2024, plus d'un an après les faits, le centre de ressources rouvre enfin pour les membres de la communauté LGBTQIA+.

Un centre de ressources pour plus de cohésion

La réouverture de ce centre était très attendue par la communauté LGBTQIA+. Elle permet de relancer la solidarité et la cohésion non seulement au sein du quartier la Source, mais aussi au sein de la ville de Saint-Denis et plus largement de la zone Océan Indien.

Ericka Bareigts, maire de Saint-Denis, a encouragé les jeunes à travailler avec l’ensemble des jeunes du quartier pour lutter contre l'homophobie.

Pour rappel, un jeune homme de 21 ans avait été condamné à un an de prison ferme pour le cambriolage et l'incendie d'une partie du centre.

"Un lieu hautement symbolique"

C’est un lieu hautement symbolique pour nous. Après l’incendie, on ne pouvait plus accueillir le public, donc c’était très problématique. Le fait d’être sur un lieu bien établi, ça va nous permettre de nous rassembler et d'avoir un lieu pour nous. Jonathan Marcel, président de l’association Requeer

Des actions de solidarité

Grâce aux locaux neufs, plusieurs actions de solidarité seront mises en place par l'association Requeer et OriZon.

Après avoir été incendié, le centre LGBTQIA+ de la Source à Saint-Denis rouvre ce lundi 17 juin 2024. • ©Alix Catherine