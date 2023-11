Saint-Denis : les marmailles de l’école Gabriel Macé courent pour récolter des dons pour l’association ELA

A Saint-Denis, les marmailles de l’école Gabriel Macé se mobilisent pour récolter des dons pour l’Association ELA. Ce mardi 14 novembre, au stade de La Redoute, 337 enfants ont couru et prêté symboliquement leurs jambes aux enfants atteints de leucodystrophie.

L’opération solidaire “Mets tes baskets !” est conçue pour les établissements scolaires. Cette année encore, les marmailles de l’école Gabriel Macé se mobilisent pour récolter des dons pour l’Association ELA.

Plus de 300 marmailles au stade de La Redoute

Ce mardi 14 novembre, au stade de La Redoute, 337 enfants ont prêté symboliquement leurs jambes aux enfants atteints de leucodystrophie.

"Je suis là pour donner les jambes à ceux qui sont malades et ne peuvent plus courir", explique une petite fille. "Tous les enfants aident les chercheurs !", ajoute une autre petite.

Se surpasser pour récolter des dons

Les enfants se sont entraînés durant trois mois pour battre leur record de l’année dernière : 516 km parcourus à plusieurs au total. "Le sport c’est la vie !", sourit l’un d’eux. "On a survécu à cette longue course", se réjouissent les marmailles.

Tous se sont surpassés pour sensibiliser l’opinion publique et encourager les familles à récolter des dons pour la recherche.

Regardez le reportage de Réunion La 1ère :

Sensibiliser au handicap et à la solidarité

Au-delà du sport, l’opération "Mets tes baskets pour battre la maladie" a rempli d’autres objectifs.

"Cette opération est importante car elle permet aussi aux enfants d’accepter les autres, et les différences, souligne Adrien Gaspar, enseignant à l'Ecole Gabriel Macé, Référent ELA au sein de l'établissement. Il peut y avoir dans les classes et les écoles des enfants porteurs de handicap et c’est un travail d’acceptation de l’autre pour le vivre ensemble. Ça permet aux élèves d’être sensibiliser au handicap, à la solidarité, la citoyenneté. Tous ces thèmes sont abordés au travers cette action".

L’an dernier, plus de 3800 euros ont été récoltés par l’école Gabriel Macé pour l’association ELA.