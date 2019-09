Saint-Denis : une vingtaine de locataires de Château Morange dénonce l’insalubrité de leurs logements

© Precilla Ethève (Réunion la 1ère)

Reportage de Precilla Ethève avec des locataires de Château Morange Partager ce podcast Copier Fermer Partager sur Messenger

Interview de la référente des locataires de Château Morange au micro de Precilla Ethève Partager ce podcast Copier Fermer Partager sur Messenger

© Precilla Ethève (Réunion la 1ère)

Infiltrations, malfaçons, mauvais raccordements électriques, les problèmes sont récurrents en matière de logement social. Régulièrement des locataires, soutenus par la Confédération Nationale du Logement montent au créneau.Cette fois, ils sont une vingtaine du quartier de Château Morange à Saint-Denis à dénoncer l’insalubrité de leurs logements et envisagent de porter plainte contre leur bailleur social, la SIDR.Entre 2013 et 2017, plus de 140 logements ont fait l’objet d’une réhabilitation ANRU, mais le problème c’est qu’après ces travaux, les habitants ont vu leurs conditions de vie se dégrader.Malgré les nombreuses sollicitations des locataires, le bailleur social n’a pas effectué les travaux nécessaires malgré les constats effectués, selon la référente des locataires de Château Morange, Marie-Annick Riboth. Une réunion est prévue lundi 2 septembre avec des responsables de la SIDR.Après un rapport de la Confédération Nationale du Logement, l’Agence Régionale de Santé Océan Indien a signalé 10 logements indignes à la SIDR dans le quartier de Château Morange, lui demandant d’entreprendre des travaux. Une demande restée sans réponse jusqu’à aujourd’hui, selon la CNL.Les locataires demandent l'annulation des augmentations de loyers et des réponses sur d'autres travaux à entreprendre pour remédier à cette situation qui dire depuis 6 ans. Si aucune réponse n'est apportée lundi, les locataires mèneront une action en justice.