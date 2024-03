Au lycée Albert Ramassamy de Saint-Denis, des activités ludiques pour intéresser les élèves aux mathématiques

Une "Matinée des mathématiques" était organisée ce jeudi 28 mars 2024 au lycée professionnel Albert Ramassamy de Saint-Denis. Une occasion de rendre cette matière plus amusante et accessible, mais aussi de faire comprendre aux élèves sa nécessité dans leur future vie professionnelle.

Depuis le 18 mars, le rectorat a lancé dans les établissements de l'académie Réunion la "Semaine des mathématiques", qui s'étale en réalité sur plusieurs semaines jusqu'à la fin avril 2024.

Ce jeudi 28 mars 2024 au lycée Albert Ramassamy, ancien lycée de l'Horizon, à Saint-Denis, les élèves avaient le choix entre divers ateliers et activités, censés leur faire voir les mathématiques sous plusieurs angles, sans oublier de s'amuser.

Des activités et ateliers

Manipuler des objets pour rendre plus concret l'utilisation du nombre Pi, réaliser des équations avec des formes géométriques, passer un casque de réalité virtuelle pour définir des concepts, s'amuser lors d'un escape game qui réclame des calculs mathématiques... autant d'activités prévues pour offrir à ces lycéens un autre regard sur cette matière qu'ils voient bien souvent comme austère et casse-tête.

"Il y a des maths partout"

Dans cet atelier par exemple, les lycéens sont invités à calculer le périmètre et le diamètre de différents objets visibles dans la vie de tous les jours, comme un panneau de stop. Cette lycéenne comprend tout l'intérêt des mathématiques, même si ce n'est pas sa matière préférée. "Maintenant il y a des maths partout donc il faut faire des efforts, donc même si on n'aime pas, on est obligés, pas le choix", dit-elle.

Une autre dit "essayer de ne pas lâcher et s'accrocher" alors qu'elle n'aime pas les mathématiques depuis la primaire. A côté, son amie avoue aussi ses difficultés dans les calculs de géométrie, et ne comprend pas forcément son utilité.

Un autre regard sur les maths

C'est justement pour changer cette image que la Semaine des mathématiques est organisée partout en France ce mois-ci. Cette "matinée des Mathématiques", ce jeudi, est organisée à destination de ces élèves du CAP au BTS.

Utile pour leur avenir professionnel

"On va voir une autre manière de faire les mathématiques et de comprendre leur utilité dans la vie réelle", explique Freddy Lebreton, professeur de mathématiques au lycée Albert Ramassamy. Car dans ce lycée professionnel, nombre des élèves auront recours aux mathématiques dans leur futur métier, que ce soit dans les travaux publics, dans le gros oeuvres, les tâches de géomètre...

Pour un technicien froid et climatisation par exemple, il faudra pouvoir calculer le volume d'une pièce avant d'installer un équipement, illustre Freddy Lebreton.

Diamètre, aire, périmètre...

Samir Karim, professeur de mathématiques lui aussi, aborde ce matin le nombre Pi à travers un symbole bien d'actualité en ce moment : les anneaux olympiques. Définir les concepts de cercle, de disque, d'aire, de périmètre, le calcul du nombre Pi, et apporter cette "culture générale en mathématiques qui manque énormément à nos élèves", souligne-t-il.

Surpasser les difficultés précédentes

"Quand les élèves arrivent, ils ont toujours l'impression que les mathématiques ce n'est pas pour eux. Ils sont allergiques ou ils ont du mal", constate l'enseignant. En cause, il y a souvent des difficultés éprouvées face à cette matière au collège, qui les dissuade de s'y intéresser vraiment. "Mais en lycée professionnel, ils sont obligés à un certain moment de calculer, de mesurer...", achève-t-il.

"On essaie de reprendre goût aux mathématiques, de les revoir autrement par le jeu" Samir Karim, professeur de mathématiques au lycée Albert Ramassamy

Des mathématiques jusqu'à fin avril

Jusqu'au 30 avril, une quinzaine d'actions est ainsi prévue dans divers établissements de l'île, dont des Olympiades académiques de mathématiques, un concours de calcul mental, un autre de calcul rapide, ou encore, le 25 avril, une journée dédiée à la promotion des mathématiques chez les filles et la lutte contre les stéréotypes.