Coronavirus: un enseignant de la Médersa de Saint-Denis, testé positif, en quatorzaine

Le jeune homme qui enseigne le Coran est en quarantaine depuis une semaine. Testé positif, il assure des cours à distance

E.A. •

Les cours religieux se font maintenant à distance pour une vingtaine d'élèves • ©Imaz Press Réunion

La Médersa de Saint-Denis fonctionne normalement depuis l'apparition de ce 1er cas de coronavirus. L'enseignant de 35 ans avait signalé à sa hiérarchie son état de santé depuis la semaine dernière. Courbatures, maux de tête et état fébrile, le jeune homme qui dispense des cours religieux à une classe d'une vingtaine d'enfants s'est mis très rapidement en quarantaine.Selon Igbal Ingar, le président de la Mosquée de Saint-Denis et responsable de la Médersa, le protocole sanitaire a été respectée à la lettre. Les classes ont été désinfectées et des alertes ont été lancées.L'enseignant testé positif continue de travailler et dispense ses cours religieux à distance via Skype ou via Zoom. Les familles des élèves ont été invitées à consulter leur médecin traitant.C'est le premier cas positif officiel dans une école coranique à La Réunion et selon ses responsables il n'inspire aucune inquiètude.La Médersa de Saint-Denis en contrat d'association avec l'Etat depuis le 1er septembre 1990 continue d'ailleurs d'assurer le matin et une partie de l'après-midi les cours d'enseignement général de la petite section au 5ème et le masque est obligatoire dans les salles et dans l'enceinte de l'établissement.La Médersa de Saint-Denis, école franco-coranique privée, souvent mise en avant par le ministère de l'Education Nationale devrait bientôt ouvrir de nouvelles classes pour le secondaire et les collégiens. Des travaux sont en cours dans la rue Juliette Dodu à Saint-Denis.