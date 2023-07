Défilé du 14 juillet : la répétition générale sur l’ancienne Route du Littoral, une première

Pour la première fois cette année, ce n’est pas sur le Barachois, mais sur l’ancienne Route du Littoral que les forces armées, de sécurité et de secours ont effectué la répétition générale du défilé du 14 juillet à La Réunion.

LH / Hermione Razafinarivo et BR •

500 personnes de l’Armée, la Marine, la Gendarmerie, la Police, les Sapeurs-pompiers, les associations de secours et les services volontaires défileront ce vendredi 14 juillet sur le Barachois, à Saint-Denis.

Répétitions du défilé du 14 juillet sur l'ancienne Route du Littoral, ce mardi 11 juillet. • ©Hermione Razafinarivo

Une répétition générale sur l’ancienne Route du Littoral

Ce mardi 11 juillet au matin s’est tenue la répétition générale. Pour la première fois, c’est sur l’ancienne Route du Littoral, entre la Ravine à Jacques et la Grande chaloupe, que les troupes se sont exercées, au lieu de l’habituel Barachois.

C’est pratique parce que ça ressemble au Barachois à différents points de vue. Ce n’est pas exactement la même configuration, mais c’est suffisamment proche, et surtout avec suffisamment de place pour qu’on puisse installer tout le monde, et jouer en vrai ce qu’on va faire sur le Barachois. Colonel Nicolas Souchon, chef d’État-major interarmées des FAZSOI, commandant des troupes

Regarder le reportage de Réunion la 1ère :

Les répétitions du défilé du 14 juillet se font sur l’ancienne Route du Littoral.

Un moment fort dans une carrière

Première fois également pour Kévin Therezo, cadet de la République. " Il a sa part de difficultés, mais c’est vrai que l’essentiel du travail c’est de rester statique ", convient-t-il.

Pour les habitués, le défilé du 14 juillet reste un moment fort de leur carrière. Tout est millimétré et la concentration reste de mise. Laura Quartier-maître dans la Marine quittera La Réunion cette année. Elle participe à son second défilé avec confiance.

Répétitions du défilé du 14 juillet sur l'ancienne Route du Littoral, ce mardi 11 juillet. • ©Hermione Razafinarivo

La prestation demande de la rigueur, de la discipline, reconnait le sergent-chef Joseph Fruteau, sapeur-pompier. " On n’a pas le droit à l’erreur, on est face à la population, on représente notre profession, on est face aux autorités aussi, donc on se doit d’être carré ", insiste-t-il.

Répétitions du défilé du 14 juillet sur l'ancienne Route du Littoral, ce mardi 11 juillet. • ©Hermione Razafinarivo

La méticuleuse coordination des troupes

Pour que les troupes doivent être bien coordonnées. " C’est une science, le commandant des troupes c’est un peu le chef d’orchestre ", explique le Colonel Nicolas Souchon, chef d’État-major interarmées des FAZSOI, commandant des troupes.

Au lieu de faire des signes, lui donne des informations et des ordres pendant la cérémonie, comme celui de se mettre au garde-à-vous, de soit présenter, soit porter les armes, en fonctions des activités du moment. Pour se faire une idée, les personnes qui défileront se répartiront sur " 350 mètres linéaires ", précise-t-il.

Troupes civiles et militaires sont prêtes à marcher au pas devant un public qui répond toujours présent au Barachois. La Police municipale de Saint-Denis fermera la marche, en trotinette.