Des centaines de personnes attendues à la marche des Visibilités ce dimanche à Saint-Denis

Ce dimanche 21 mai, la troisième marche des Visibilités LGBTQIA+ est organisée à Saint-Denis. Elle sera suivie de prises de parole et de concerts sur le Barachois. L'objectif : sensibiliser le maximum de Réunionnais.

JCTS / LD •

Un des événements attendus du mois des Visibilités LGBTQIA +, c'est cette grande marche organisée ce dimanche 21 mai à Saint-Denis. Pour la troisième fois, des centaines de personnes sont attendues pour un défilé dans les rues du chef-lieu.

Un défilé dès 13h30

Le rendez-vous est donné à 12h30 devant le Jardin de l'Etat. Mais ce n'est qu'à 13h30 que s'élancera la vague arc-en-ciel sur la rue de Paris et l'avenue de la Victoire, pour rejoindre le Barachois. Le tout dans un esprit festif, en portant des messages forts. "Ce sera le moment de brandir nos revendications sur les pancartes et banderoles", ajoute Brandon Gercara, président et fondateur de l'association Requeer, organisatrice de la Marche des Visibilités.

Une marche transgénérationnelle

L'an dernier, la deuxième Marche des Visibilités avait rassemblé 1 500 personnes à Saint-Denis.

L'accent est mis cette fois-ci sur l'aspect transgénérationnel de ce combat contre les discriminations, et l'héritage à transmettre dans la lutte pour davantage de tolérance et une société plus inclusive. En quelques mots : "Pou Kwir zordi yièr et domin".

"Cette marche c'est seulement la troisième qu'on organise à Saint-Denis, et elle est d'une importance vitale : les personnes LGBTQIA+ vivent encore aujourd'hui bien trop de discriminations. On a vécu de malheureux événements ces derniers temps avec l'incendie du centre LGBTQIA+. D'ailleurs la banderole de départ du défilé sera "Do fé i pren pa su nou", pour évoquer la question de la résilience face à la haine et la violence". Brandon Gercara, président et fondateur de l'association Requeer

Un village et des concerts ce dimanche après-midi

Le travail des associations réunionnaises sera mis en lumière par un village installé sur le Barachois : au programme, après le défilé, des prises de paroles, des témoignages, et un grand concert. Sur scène, on retrouve Aurus, Marie Lanfroy de Saodaj, Gwendoline Absalon, Maya Kamaty, la chorale Kwir, entre autres artistes. Et ce n'est pas fini : en soirée, de 21h30 à 23h, place à une ambiance électro avec Emma di Orio aka Virtual Malicia.

"Rejeter toutes les formes de discriminations"

Pendant tout ce mois des visibilités, entamé le 17 mai, ces actions auront à coeur de sensibiliser le plus grand nombre aux problématiques rencontrées par les personnes LGBTQIA+, soit lesbiennes, gays, bisexuelles, transgenres, queer, intersexes et asexuelles.

"Parce qu’une société inclusive concerne tout le monde, nous demandons à toutes les personnes et collectivités de prendre la responsabilité de rejeter toutes les formes de discriminations et de nous rejoindre. Nous appelons à l’amour, au soutien des parents, des adultes et de toutes les personnes qui peuvent se sentir concernées", invite l'association Requeer sur ses médias sociaux.

Une deuxième marche des Visibilités LGBTQIA+ aura lieu le 24 juin prochain, à Saint-Pierre cette fois.