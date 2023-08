Vivre-ensemble, abaya, et filière canne : les sujets abordés par le ministre des outre-mer Philippe Vigier pour son deuxième jour de visite à La Réunion

Ce jeudi 31 août, pour sa deuxième journée de visite à La Réunion, le ministre délégué aux outre-mer Philippe Vigier avait rendez-vous avec le groupe de dialogue inter-religieux. Puis il s'est rendu dans l'Est pour une séquence autour de la filière canne.

Une grande partie de la matinée, le ministre délégué aux outre-mer Philippe Vigier s'est retrouvé dans les champs de canne de l'Est, pour une séquence dédiée à l'agriculture, et plus précisément à la filière canne, qui a connu une de ses pire campagnes l'an dernier.

Dans les hauts de Saint-Benoît, il a visité une exploitation, entouré de plusieurs acteurs de la filière canne. Les planteurs notamment, ont bien entendu soumis au ministre leurs nombreuses difficultés liées aux hausses du coût de production, qui grèvent leur trésorerie.

Vers l'assouplissement des règles phytosanitaires ?

Autre problème évoqué, l'interdiction de certains produits phytosanitaires. Le ministre, là encore, a brandi les mesures du Ciom, ou plus précisément la mesure 15, qui prévoit la requalification de la canne en culture mineure, pour permettre l'assouplissement des interdictions d'usage de certains produits phytosanitaires et ainsi mieux protéger cette culture.

Philippe Vigier s'est aussi montré sensible au statut des coupeurs de canne. Après avoir lui-même tombé la veste et saisi le sabre à cannes, Il a salué "le coup de main exceptionnel" de ces ouvriers, tout en constatant "le problème de l'attractivité de ces métiers-là, qui ont une saisonnalité et qui nécessite des compléments d'activité". Mais il a aussi pu observer le travail de la coupeuse péi et s'est montré ravi de voir que "l'avenir passe aussi par une certaine automatisation" qui permet "le rendement, qui dit derrière une profitabilité".

Le ministre a rappelé l’engagement financier de l’Etat : plus de 100 millions d’euros, voilà qui montre qu'à la fois l’Europe et la France tiennent à ses planteurs et à cette filière, "pas seulement parce que c’est une culture traditionnelle mais aussi parce qu’elle est vitale".

Une rencontre avec le ministre de l'Agriculture en septembre

Il a promis d'aider les planteurs à structurer leur filière : leur cause sera notamment plaidée le 20 septembre prochain, à l'occasion d'une rencontre entre Philippe Vigier le ministre de l'Agriculture Marc Fesneau.

Petit-déjeuner avec le groupe de dialogue inter-religieux

Plus tôt ce matin, le ministre délégué aux outre-mer avait rendez-vous avec les membres du groupe de dialogue inter-religieux (GDIR) à la préfecture de La Réunion. Au menu du petit-déjeuner de Philippe Vigier ce jeudi matin, laïcité et vivre-ensemble.

"Un très beau moment"

Au sortir de cet échange, Philippe Vigier l'a décrit comme "un très beau moment (...), un moment d'écoute, de dialogue, de respect, et de compréhension". Pour le ministre, le vivre-ensemble réunionnais est une histoire de "faire nation, voir l'avenir ensemble, pour qu'on soit capable à tout moment d'expliquer que nos différences sont des richesses, et que chacun peut vivre la religion comme il l'entend mais dans le respect des autres". Parmi les autres sujets de discussion, "la paix sociale, la pauvreté, les thèmes qui traversent la société", mais aussi "les discriminations sur l'embauche, le logement"...

"Je suis très heureux de voir que nos amis, dans leurs pratiques cultuelles, participent aussi à l'apaisement de la société. L'apaisement c'est la base du vivre-ensemble" Philippe Vigier, ministre délégué aux outre-mer

"L'abaya, ce n'est pas un sujet de tolérance"

Interrogé sur le port de l'abaya à l'école, interdit cette semaine, sur consigne nationale dès cette rentrée, le ministre délégué aux outre-mers a expliqué partager l'avis du ministre de l'Education Gabriel Attal.

"L'abaya ce n'est pas un sujet de tolérance, chacun vit sa religion comme il l'entend mais il y a des signes ne sont pas compatibles avec la laïcité. Comme l'a dit Gabriel Attal, je ne suis pas favorable non plus à l'abbaya à l'école. (...) La laïcité c'est le fait que chacun vive sa religion comme il l'entend, mais ne lui portons pas des coups, sinon c'est le vivre-ensemble qui ne fonctionnera plus". Philippe Vigier, ministre délégué aux outre-mer

Faire reconnaître l'hindouisme comme religion en France

Daniel Minienpoullé, président du GDIR, explique avoir, lors de cette rencontre, proposé au ministre de décliner le groupe de dialogue inter-religieux dans l'Hexagone et dans les autres départements d'outre-mer pour "comprendre les façons d'être de chacun, et dans le ciment républicain français, faire nation".

Mais en tant que représentant de la communauté hindouiste, il a aussi souhaité faire avancer le dossier de la reconnaissance de l'hindouisme parmi les religions existant en France (annexes de 1967). "Nous avons demandé que ce soit inscrit de façon formelle", dit Daniel Minienpoullé.